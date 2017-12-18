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“Cumhuriyet tarihinin en zor günlerini yaşıyoruz”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, hayırsever Kemal Elmacıoğlu tarafından Talas ilçesine yaptırılan Medine Sami Elmacıoğlu Camii’nin açılış törenine katıldı.

“Cumhuriyet tarihinin en zor günlerini yaşıyoruz”
Törende bir konuşma yapan Bakan Özhaseki, Cumhuriyet tarihinin en zor günlerinin yaşandığını kaydetti. Bakan Özhaseki, “Cumhuriyet kurulduğundan bu tarafa kaç sene geçmişse en zor günlerini yaşıyoruz. Hele hele son birkaç yıl içerisinde. Zaten bulunduğumuz coğrafya sorunlu bir coğrafya. Etrafımız adeta ateş çemberi gibi. Bulunduğumuz coğrafyada Allah’a hamd olsun ki, son dönemde çevremizde bulunan bütün mazlumlar gelmiş, 100 yıldır etle tırnak gibi olmuşuz. Burada kendimize has dirliğimizi ve düzenimizi kurmuşuz. Çok şükür bayrağımız dalgalanıyor, ezanımız okunuyor. Bu ortamı sağlamak bile çok kolay değil” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından caminin açılışı gerçekleştirildi.
İHA
 
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