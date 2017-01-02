Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Develi Kaymakamı Duru’dan yeni yıl mesajı

Develi Kaymakamı Murat Duru yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Develi Kaymakamı Duru’dan yeni yıl mesajı
Kaymakamı Duru mesajında; "Geçirdiğimiz 2016 yılında maalesef devletimiz, milletimiz ve hepimiz çok büyük badireler atlattık. 2016'da Türk tarihinin görmediği hainlikleri necip milletimiz çok şükür ki basireti ile birlik ve beraberlik içerisinde aşmasını bildi. Özetle 2016 yılını hep beraber hiç sevmedik ve böyle bir yılı Rabbim bizlere bir daha yaşatmasın inşallah. 2017'nin ise miletimize, ümet-i Muhammed'e ve sizlere sağlık, mutluluk, huzur, barış getirmesini diler. Yine 2017'nin Necip Büyük Türk Milleti'nin tek dişi kalmış emperyalist canavarlara ve onların gayri meşru çocuklarına karşı da sürdüreceği 2. İstiklal harbi sürecinde kutsal mücadelemiz için birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin sım sıkı pekişmesine vesile olmasını Hak Tala'dan niyza ederim. Selam, sevgi, saygı ve dua ile" ifadelerini kullandı.
İHA
 
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140