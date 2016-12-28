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Develi Protokolü İşitme Engelliler Okulunu Ziyaret Etti

Develi protokolü ilçede eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden Cemal-Nevzer Erciş İşitme Engelliler Okulu öğretmen ve öğrencileriyle yemekte bir araya geldi.

Develi Protokolü İşitme Engelliler Okulunu Ziyaret Etti
Develili esnaflardan Mehmet Unutulmaz'ın tertip ettiği yemek organizasyonunda öğretmenler ve öğrencilerle sohbet eden Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah İslamoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Arslan, öğrenciler hakkında bilgiler aldı.
Yemek sonrası öğrencilere hediye takdim eden ilçe protokolü, Develi'deki eğitim-öğretim faaliyetleriyle yakından ilgilendiklerini belirtti.
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