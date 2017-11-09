Dezavantajlı ailelere destek projesi toplantıları sürüyor

Develi Kaymakamlığı, Develi Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Başhekimlik, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Müftülük ve Muhtarlar Derneğinin katıldığı toplantıya bu hafta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer de katıldı. Develi’de yaşayan sosyal, ekonomik, sağlık eğitim alanlarında dezavantajlı durumda olan aileler için yapılacak hizmetler konuşuldu. Dezavantajlı her bir aile için uygulanacak olan sosyal, ekonomik ve psikolojik hizmetler hakkında tek tek istişarelerde bulunuldu. Develi’deki sosyal hadiselere bu kadar duyarlı Kaymakam ve Belediye Başkanının olması hem bakanlığımız hem de Develililer için büyük avantaj sağlamaktadır” diyen Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, İl müdürlüğü olarak hazırlattıkları Kayseri İli Risk Haritası hakkında da bilgiler verdi.

Daha önceki hizmet ettiği yerlerde bu ve benzeri projeleri hayata geçirerek önemli kazanımlar elde edildiğini belirten Develi Kaymakamı Murat Duru “Bir yavrumuzu bile topluma kazandırmak bizler için çok önemlidir. Ailelerimize ve yavrularımıza bütüncül bir hizmet vermek için tüm kurumlarımızla birlikte iki haftada bir durum değerlendirmesi yapacağız” dedi. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise böylesi anlamlı bir projenin Develi’de hayata geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Dezavantajlı ailelerimizin her türlü maddi manevi mahrumiyetlerini gidermek adına yürütülen projede Belediye olarak her türlü desteği vermeye hazırız” açıklamalarında bulundu.

İHA

