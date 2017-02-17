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DİKKAT TEDES VAR!

Kentimizin en işlek yerlerinden 27 Mayıs Caddesi’nde uygunsuz araç park etmenin önüne geçebilmek için Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) uygulaması başlatıldı.

DİKKAT TEDES VAR!

Şehir içinde özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde uygunsuz araç parkının önüne geçebilmek için zaman zaman bir dizi tedbirler alınsa da tam anlamıyla bunun bir türlü önüne geçilemedi.
Kentimizin en işlek caddelerden birisi olan 27 Mayıs’ta sürücülerin sorumsuzca park ettikleri araçlar hem araç, hem de yaya trafiğini tehlikeye düşürüyor.
Daha önce caddede alınan bir takım önlemler faydalı olmayınca, son çare olarak bir süredir TEDES uygulamasına geçildi.
Sistem sayesinde hatalı park yapan araç sürücüleri kamera ile tespit edilerek adreslerine para cezası gönderiliyor.




Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
 
 

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