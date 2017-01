Dünyanın en iyi fotoğrafçılarından biri Kayseri’den Kayseri’de 15 yıldan bu yana profesyonel fotoğrafçılık mesleğini sürdüren Özer Paylan, Hong Kong'da gerçekleştirilen ve dünyadan yüzlerce fotoğraf sanatçısının katıldığı 2017 Uluslararası Fotoğraf Ödülleri yarışmasında, dünyanın en iyi 10 fotoğrafçısından biri seçildi. Özer Paylan'a ayrıca, Türk Fotoğraf Elçiliği nişanı verildi.

Kayserili Fotoğraf Sanatçısı Özer Paylan, dünyada düğün fotoğrafçılığı alanında prestijli kurumlardan biri olan Wedding and Portrait Photographers International (WPPI) ve fotoğrafçılık alanındaki saygın International Photo Awards (PPAC) kurumu tarafından düzenlenen 2017 yılı Uluslararası Fotoğraf Ödülleri ve Toplantısı'ndan, Uluslararası Alanda En İyi 10 Fotoğrafçıdan Biri ödülü ve Türkiye'nin Fotoğraf Elçisi nişanı ile döndü.



Mesleğe ilgisi 5 yaşında başladı

Baba mesleği olan fotoğrafçılığa ilgisinin 5 yaşında kırdığı flaş ile başladığını dile getiren Özer Paylan, kendisini geliştirmek amacıyla 3 yıldan bu yana uluslararası fotoğraf yarışmalarına katıldığını söyledi. Üç yıl önce Amerika’da katıldığı WPPI (Wedding And Portrait Photography İnternational) yarışmasından 5 gümüş madalyayla döndüğünü belirten fotoğraf sanatçısı Özer Paylan, son aldığı ödüllerin kendisini mesleki açıdan motive ettiğini ifade etti.



“Ustalarımın yolunu takip ettim”

Son iki yarışmaya, gelin, gelin-damat ve detay dallarında toplamda 15 fotoğraf ile katıldığını belirten sanatçı Paylan, “Bu yarışmalara beni hayallerim sürükledi. Çünkü beş yabancı ustam var, onlar dünyayı dolaşarak fotoğraf çekiyorlar. Onların hangi yolu izlediklerine baktığımda, yarışmalarla dünyada adlarını duyurduklarını gördüm ve ben de bu yarışmalara katılmaya başladım. İlk olarak 3 yıl önce Amerika’daki WPPI yarışmasına katıldım. Orada 5 gümüş madalya kazandım. Geçen yıl Asia Wedding Photographers Association (WPA) bir mükemmellik ödülü kazandım. Bu yıl ise 10-15 Ocak tarihleri arasında Hong Kong’da iki ayrı yarışmaya katıldım. İlki Macau kentinde PPAC'nin gerçekleştirdiği bir organizasyondu. Orada bir ikincilik, 5 gümüş madalya, PPAC Türkiye Fotoğraf Elçiliği ve en önemlisi de, Uluslararası En İyi 10 Fotoğrafçısından Biri ödülünü kazandım. Diğer yarışmanın ödül töreni de Hong Kong Üniversitesi'nde gerçekleştirildi, o da Asya WPA’nın organizasyonu idi. Orada da 4 mükemmellik madalyam ve bir ikinciliğim oldu” diye konuştu.



“Türkiye’de sanata değer verilmiyor”

Türkiye’de sanata ve sanatçıya verilen değerin azlığından yakınan Özer Paylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Orada mesleğimin zirvelerinde dolaşıyordum. Çünkü Amerika’dan, İngiltere’den, Avrupa’dan, Bangladeş’ten, Malezya’dan, Çin’den bir sürü insan oraya gelmişti ve o enerji insana hayatta iyi bir şeyler yaptığına dair bir his veriyor. Türkiye’ye döndüğümde ise biliyorsunuz bizde sanata ve sanatçıya çok değer verilmiyor, bundan dolayı biraz burukluk yaşadım ama ne olursa olsun, bu başarılar benim için iyi motivasyonlar oldu.”



“İşin sırrı odaklanmakta”

Fotoğraf sanatçısı olmak isteyenlere, yalnızca işlerine iyi yapmaya odaklanmaları önerisinde bulunan Paylan, “Ben fotoğrafçılık işinin sırrının odaklanmakta olduğuna inanıyorum ve at gözlüklerinin bazen olumlu manada işe yaradığını düşünüyorum. O nedenle bu işi yapmak isteyenlere tek söyleyeceğim, at gözlüklerini takmaları ve mesleklerine, başarıya odaklanmaları olur. Elbette bu işi mutlu oldukları için yaptıklarında da başaracaklardır” ifadelerini kullandı.

İHA