Eğitim Bir Sen divan toplantısını yaptı

Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Mart Ayı Divan Toplantısı'nda AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız’ın da katılımıyla gerçekleştirdi.Öğretmenlerin gündeminde olan konuları aktaran Şube Başkanı Aydın Kalkan, eğitimcilerin performans uygulaması sisteminden rahatsız olduğunu, çocuklara okutulacak kitapların kontrol edilmesi ve sınıf öğretmeni ile branş öğretmeni maaşları arasındaki farklılığın bir an önce düzeltilmesi gerektiğini söyledi.Kalkan; "Eğitim kamuoyu çok dinamik bir yapıya sahiptir. 1 milyona yaklaşan eğitimci sayısı ile devletimizin en büyük hizmet üreten kitlesi durumundadır. Her yıl değişik şekillerde gündeme getirilen öğretmenlere yönelik uygulanması düşünülen performans uygulaması sistemi eğitimcilerin neredeyse tamamı tarafından eleştirilmektedir. Biz eğitimciler elbette çalışan ile çalışmayan eğitimcinin ayırt edilmesini istiyoruz. Fakat bu tespit öğretmenlik onurunu tartışmaya açan ve ayağa düşüren yöntemlerle olmamalıdır. Öğretmeni velilere, öğrencilere, meslektaşına onaylatmak, ona not verdirmek şimdiden eğitimcilerle alay edici ve onur kırıcı davranışların sergilenmesine neden olmaktadır. Son günlerde Kayserimizin ülke gündemine hiç de hoş olmayacak şekilde gelmesi bizlerti çok üzmüştür. Öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir, yetkililere ısrarla işinizi ciddiye alın tavsiyesinde bulunuyoruz. Öğrenciler ve okullar para kazanacak yerler olarak görülmemelidir. Talim Terbiye Kurulu’ndan geçen kitaplara bile hata olmaktadır. Öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ders kitapları arasından defalarca sayfa koparmak zorunda kalmışlardır. Her iki olayda da daha dikkatli davranılması gerektiğini düşünüyoruz. Sınıf öğretmenleri maaş karşılığı 18 saat derse girerken branş öğretmenlerimiz 15 saat karşılığında maaşlarını hak etmektedirler. Yapılan iş aynı, bakanlık aynı, ülke aynı fakat ücretler farklı. Bu farklılık çalışma barışını bozmaktadır. Beklentimiz, bu adaletsiz uygulamanın biran önce ortadan kaldırılmasıdır” diye konuştu.AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise "Türkiye’nin geleceği son derece berrak, şeffaf ve hamd olsun önü açıktır. Bizim Türkiye’nin geleceğinden ümidimizi kesmemizi isteyenler tabi ki buna muvaffak olamayacaklardır" dedi.8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, “İslami sınavların bırakın kaybedilmesini, insani sınavların kaybedildiği bir ortamda bulunuyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Birleşmiş Milletler bundan sonra belki acılarıyla daha ön planda tutmak zorunda kalacaktır. Bizler bunlara kayıtsız kalamayız. Bizler; bunlarla alakalı görmemiş, duymamış, hissetmemiş gibi yapamayız. O yüzden ‘acı evrenin temelinde var’ derler ama bunu kadın üzerinde uygulamaya çalışmanın çok farklı insanlık suçu olduğunu söylemek isterim" dedi. Performans uygulamasının mutlaka oluşturulması gerektiğini, eğitimcilerin de düşüncelerinin dikkate alınmasını dile getiren Yıldız, "Türkiye’de eğitim sisteminin birçok tartışılan yönü vardır. Ama her birimizin ortak paydada mutabık kaldığı konu her birimizin performansıyla alakalı konulardır. Bunun istisnası bakanlar, milletvekilleri, siyasetçiler de değildir. Bunun istisnası yoktur; öğretmenler, doktorlar hangi meslek grubu olursa olsun her birimiz doğru yaptığımız kadar güçlendiğimiz, yanlış yaptığımız kadar zayıfladığımız bir dünyada yaşıyoruz. O yüzden performans rakamlarının mutlaka oluşturulması lazım. Bunun usulleri tartışılır ama hiçbir kimse bunun dışında değildir. O yüzden bunlar üzerinde yapılan çalışmalar, vereceğiniz tavsiyeler tecrübenin mutlaka yansıması olacaktır. Bunu da son derece dikkate almak gerektiğini söylüyorum" dedi."Türkiye'nin geleceğinden ümidimizi kesmemizi isteyenler buna muvaffak olamayacaktır diyen AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız sözlerini şöyle tamamladı;"15 Temmuz’da tarihinden aldığı hafızalarla beraber yüreğinden korkular alınmış kadınımız bu darbeye karşı kendi göğsünü siper etti. Bunun çok net örneklerini hep beraber bu iletişim dünyasında gördük. Kadının; Türkiye’nin birliğine, beraberliğine, bölünmez bütünlüğüne gönül veren herkes Türkiye’nin aydınlık geleceğine katkı koymuşlardır. Türkiye’nin geleceği son derece berrak, şeffaf ve hamd olsun önü açıktır. Bizim Türkiye’nin geleceğinden ümidimizi kesmemizi isteyenler tabi ki buna muvaffak olamayacaklardır."İl Divan Toplantısı'na katılan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de Şube Başkanı Aydın Kalkan'ın görüşlerini dikkate alacaklarını belirtti. Bir diğer AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, son 15 yılda kamuda, siyasette kadınların sayısının arttığını söyledi.