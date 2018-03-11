Eğitim Bir Sen divan toplantısını yaptı

Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Aydın Kalkan, eğitimcilerin performans uygulaması sisteminden rahatsız olduğunu, çocuklara okutulacak kitapların kontrol edilmesi ve sınıf öğretmeni ile branş öğretmeni maaşları arasındaki farklılığın bir an önce düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

11 Mart 2018 Pazar 14:53