Elitaş Ve Tamer MMO’yu ziyaret etti

Elitaş ve Tamer birlikte Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ersin Fener’i makamında ziyaret etti. Ziyarete Melikgazi Belediye başkanı Memduh Büyükkılıç ve Ak Parti Melikgazi ilçe Başkanı Sami Kadıoğlu ile çok sayıda partili katıldı.



Ziyarette bir süre oda Başkanı Ersin Fener ile görüş alışverişinde bulunan Elitaş, Fener ve ekibine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Ak Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri milletvekili Mustafa Elitaş ve beraberindekiler, daha sonra Makine Mühendisler Odası tarafından düzenlenen “Patlamadan korunma dokümanı hazırlama” eğitimine katıldılar.

Elitaş burada yaptığı konuşmada, “Uzun yıllardır Türkiye’de hesaplanmamış öngörülememiş toplumsal patlamalara sebebiyet veren sıkışmayla kimi zaman jet kimi zamanda difüzyonun etkisiyle farklı hadiseler ortaya çıkmıştır. Türkiye’de bazen sıkıştırılarak zorlayarak patlamalar ortaya çıkmıştır. Önce 27 Mayıs hadisesi çıkmış o süreç içerisinde öyle bir sıkışmış ki en sonunda asker gelmiş darbe yapmış. 12 Martta başka bir sıkışma ufak bir operasyonla hükümetin yerinin değiştirilmesiyle bu bertaraf edilmeye patlama sindirilmeye çalışılmış. 12 Eylülde öyle sıkıştırmışlar ki, gazları çok karıştırmışlar.” şeklinde konuştu.



Elitaş, “18 maddelik bir anayasa değişikliği maddeleri var. Bunlardan esas olanı 8. Madde yani mevcut anayasanın 104. Maddesi. Cumhurbaşkanın görevleri ile ilgili olan kısım. Birinci madde yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı yargı bağımsız olmalı çok doğru. Ama yargıda tarafsız olmalı. Bağımsızlık ise hiç kimsenin yargıya talimat vermemesi gerekiyor” diyerek sözlerine son verdi.

Kurum Haberi



