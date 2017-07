Emekli İl Müftü Yardımcısı Koçer için veda programı

Programa, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Altunkaya, Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Üyesi ve Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfullah Cebeci, Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Abdulkadir Kabdan, İl Müftü Yardımcıları Tandoğan Topçu, Atıf Akşit, Mehmet İnci, ilçe müftüleri ile Galip Koçer’in yakın dostları ve müftülük personeli katıldı.

Program İbrahim Halilullah Camii İmam Hatibi Mehmet Öncü’nün güzel Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı

Koçer, programa katılan misafirlere teşekkürlerini bildirdikten sonra Diyanet İşleri Başkanlığı içerisinde geçen 41 yılını anlattı. Sözlerinin sonunda, görev süresince 5 yıl kaldığı Hollanda’da yaşadığı hüzünlü bir olayı anlatmak için yazmış olduğu şiirini okuyan Koçer, Şiirini okurken duygulu anlar yaşandı.

Prof. Dr. Lütfullah Cebeci, Koçer ile aynı ilçeden olduklarını söyledikten sonra, yeni bir hayat olan emekliliğin kendisi için hayırlı olmasını, Hocalar için “emeklilik” diye bir sözün literatür dışı olduğunu, hizmetlerinin emeklilik sonrası da sürmesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın ise diyanet personeli olup da emekli olan kişilerin, emekliliklerinden sonra da çalışmaya devam etmelerini ve hatta dernek başkanlığı gibi görevleri üstlenip hizmetlerine, oralarda kaldıkları yerden daha nitelikli olarak sürdürmelerini tavsiye ederek Koçer’e hayırlı ömürler diledi.

Mehmet Altunkaya da genellikle hizmet yıllarında yaşadığı hatıralardan bahsederek ne tür zorluklar çektikten sonra bu günlere gelindiğini, çekilen her çilenin kendilerini daha da bilediğini ve emeklilik diye bir şeyin söz konusu olamayacağının altını çizdi.

Başkan Büyükkılıç, Koçer ile aynı zamanda akraba olduklarının bilgisini verip, bu emekliliğin iş değişikliği olarak algılanması gerektiğine vurgu yaptı ve toplumun ıslahı için Diyanet mensuplarına çok iş düştüğü konusuna özellikle dikkat çekti.

“İdare ile ibare arasında sıkışmak…”

Son konuşmacı olarak söz alan İl Müftüsü Güven, öncelikle vesilesi dolayısıyla burada bulundukları Koçer’e ve bütün davetlilere teşekkür etti. Kendisiyle 2 yıldır mesai arkadaşlığı yaptıkları Koçer’le bu kadar zaman içerisinde hiçbir sorun yaşamadıklarını, her şeyi sükûnetle ve sühunetle çözüp idare ederek birbirlerine yardım ettiklerini ifade etti. Bütün bunlardan dolayı bir mesai arkadaşı olarak tekrar teşekkür ettiğini belirten Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz müftüler için, hep ‘idare’ ile ‘ibare’ arasında sıkışıp kaldığımız söylenir. Gerek İstanbul Haseki İhtisas Eğitim Merkezi’nde ve gerekse Kayseri İhtisas Eğitim Merkezi’nde görev yaparken, talebelere hep şunu söylerdim: ‘Arkadaşlar! İleride müftü olup hizmet yapacaksınız inşallah. Şu ibare meselesini, yani kitap okumayı bırakmayın sakın! Evet, idarecilikte zorluklar vardır elbette. Ancak günlük olarak kitap okumaya çalışın. Her gün en azından bir köşe yazısı okuyun, haftalık ya da aylık olarak bir mecmuayı takip edin. İkinci olarak da her hafta en az bir defa yapacağınız bir sohbetiniz olsun. Çünkü sohbetinize hazırlanıp kendinizi geliştirirsiniz.’ Müftülük görevine başladığımda, bu ibare olayını gerçekleştirmenin ne kadar zor olduğunu gördüm. Tabi talebelerime tavsiye ettiğim şeyi, kendim yapmazsam olmazdı. Elhamdülillah, görevde olduğum iki yıl içerisinde ibare’yle de hemhal olmaya gayret ediyorum. Bu durum, bana güç katıyor.

Bu programdan önce, ziyaretimize gelen İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yunus Apaydın Hocam, emekliliği vesilesiyle üç tane kitap hediye ettiler Galip Hocama, ‘Bundan sonra bol bol okursunuz’ diyerek. Galip Hocamızın emeklilikten sonra da hizmetlerine devam edeceğini düşünüyorum. Bizler, emekli olan Hocalarımızdan da gereğince istifade etmeye çalışıyoruz. İnşallah Galip Hocamız da istifade edeceğimiz Hocalarımızın listesinin başında gelecektir.

Yüce Mevla, Galip Hocam’a bundan sonraki hayatında hayırlı ve bereketli ömürler nasip eylesin. Kurumumuz her zaman için kendisine açıktır.”

Programın sonunda, Müftü Güven ve Başkan Büyükkılıç tarafından, emekli olan İl Müftü Yardımcısı Koçer’e birer hediye takdim edildi.

Kurum Haberi





İHA