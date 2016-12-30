Erciyes'i dünya tanıyacak Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes'te yeni sezonun açılmasıyla birlikte tanıtım atağına geçtiklerini ifade ederek, tüm dünyanın Erciyes'i tanıyacağını söyledi. Başkan Çelik, Erciyes'te 1450, Kayseri şehir merkezinde 5 bin yatak olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 yatak kapasitesiyle iç ve dış turizme hizmet verildiğini kaydetti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes'te 34 pistle kayak severlere hizmet verildiğini belirtti. Erciyes'i şehrimiz ve ülkemiz için bir kalkınma projesi olarak gördüklerini ve bu doğrultuda yaklaşık 200 milyon avroluk yatırım yaptıklarını dile getiren Başkan Çelik, yapılan yatırımın meyvelerini almaya başladıklarını söyledi.

"Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden"

Erciyes Kış Turizm Merkezi'nin sadece ülkemizin değil dünyanın en önemli kayak merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Çelik, "Şehrimizin ve ülkemizin atıl sayılabilecek bir değerini büyük bir yatırımla dünyanın hizmetine sunduk. 26 milyon m2 alanda kurulu olan ve mülkiyeti tamamen Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan kayak merkezi yine Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'de bir ilk olarak 'dağ yönetim' şirketi fonksiyonuyla kurulmuş olup Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından profesyonel bir kadro ile tek elden yönetilmektedir. Bu şekli ile de Türkiye'de örnek bir 'dağ yönetim modeli' gerçekleştirilmiş ve Erciyes'in bütününde tek bilet uygulaması ile kayak severlere büyük bir kolaylık sunulur hale getirilmiştir. Farklı zorluk derecelerindeki 102 kilometre uzunluğunda olan 34 adet kayak pistimiz mevcuttur. 18 ayrı telesiyej, telekabin, gondol gibi halk arasında 'teleferik' olarak bilinen mekanik tesislerimizin uzunluğu 22 kilometreye ulaşmıştır. Bunların yanı sıra 4 adet yürüyen band, çocuk oyun alanları, eğitim alanları, kızak alanları ve kayak dışı eğlence aktivitelerini besleyecek baby lift, snowtubing ve tırmanma duvarları gibi imkanlar da Erciyes'te oluşturulmuştur" dedi.

"Erciyes artık uluslararası bir dağ"

Bu sezon boyunca çok farklı ulusal ve uluslararası müsabakaya ev sahipliği yapacaklarını da ifade eden Başkan Mustafa Çelik, "Yapacağımız etkinlikleri 4 Mart 2017'de gerçekleştireceğimiz 'FIS Snowboard Dünya Kupası' ile taçlandıracağız. Bilindiği üzere 2015 yılında Snowboard Avrupa Kupası, 2016 yılında da kış sporlarının en önemli faaliyetlerinden birisi olan Dünya Snowboard Kupası'nı başarı ile düzenlemiştik. Dünya Kupası'nın ikinci kez Erciyes'e verilmesi şehrimiz ve ülkemiz için gurur kaynağı olmuştur. Bu şampiyonalar şehrimize uluslararası organizasyon tecrübesi kazandırmaktadır. Bu organizasyonlar sadece Erciyes değil ülkemizin tanıtımı açısından da büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

"Ulusal ve uluslararası tanıtım atağı başlatıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes'te yatırımların büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, artık ulusal ve uluslararası tanıtım için çalışma başlattıklarını söyledi. Bazı haber kanallarında sponsorluklarla Erciyes'in tanıtımına başladıklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, "Erciyes'te bugüne kadar yatırımlar devam ettiği ve konaklama tesislerimizdeki yatak sayısının yetersizliği nedeniyle tanıtıma başlamamıştık. Ancak, yapılan yatırımlarla sosyal alanlar ve konaklama ünitelerinin sayısı arttı. Şu an Erciyes'te 1450, şehir merkezimizde ise 5 bin yatak kapasiteli konaklama tesisleri var. Toplam 6 bin 500 yatak kapasitesine ulaşmış bulunuyoruz. Dolayısıyla, artık ülkemiz ve tüm dünyadaki kayak severleri Erciyes'e davet ediyoruz. Bu anlamda bir dizi tanıtım planladık. Bu çerçevede bazı haber kanallarında sponsorluklarla Erciyes'i tanıtıyoruz. Zamanla başta fuarlar olmak üzere bir dizi çalışma yapacağız. Tüm dünyanın Erciyes'i tanımasını sağlamaya çalışacağız" dedi.

"Hedef 2,5 milyon ziyaretçi"

2015-16 sezonunda Erciyes Kayak Merkezi'ne toplamda yaklaşık 2 milyon ziyaretçi geldiğini de hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, yeni sezondaki hedeflerini de açıkladı. Başkan Çelik, 2016-17 sezonunda 2,5 milyon ziyaretçi beklediklerini kaydetti.

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