Erciyes'in tadını çıkardılar

Son dönemlerde yaptığı güzel etkinliklerle Türkiye ve dünyanın ilgisini çeken ve her hafta ziyaretçi rekorları kıran Erciyes, farklı etkinliklerle ünlü isimleri de ağırlıyor. Bu amaçla hafta sonu düzenlenen Jump and Freeze etkinliği için Kayseri'ye gelen ünlü isimler Erciyes'in çok huzur verici ve keyifli bir yer olduğunu dile getirdi. Erciyes'te kendini huzurlu hissettiğini söyleyen Sanatçı Ferman Akgül, "Çok defalar geldim Erciyes'e, Kayseri'ye herhalde Kayseri onuncu gelişimdi. Erciyes'te de dördüncü konserimi verdim. Bunu hep yazıyorum buraya geldiğim zaman belki İç Anadolulu olmamdan da kaynaklanıyor olabilir. Kendimi böyle huzurlu hissediyorum. Dağ havası da etkili olabilir. Erciyes'i ve Kayseri seviyorum, çok arkadaşım var burada. Bu tip organizasyonlar yıllar geçtikçe çok daha iyi olur. Red Bull'a da belediyeye de teşekkür ediyorum. Şimdi yakında dünya şampiyonasını da buraya getiriyorsunuz. Tebrik ediyoruz. Gönülden destekliyoruz" dedi.

Erciyes'in son derece keyifli olduğunu belirten Spor Spikeri Irmak Kazuk ise, "Erciyes muazzam, tek kelimeyle çok keyifliydi ve çok güzeldi. Burası zaten doğa harikası bir yer, her türlü kış sporunu insanlar burada en iyi şekilde, en iyi standartlarda yapma imkanı buluyor. Program çekimi için daha önce de Erciyes'e gelmiştim. Çok güzel bir kalabalık var. Zaten kalabalık olacağını tahmin ediyordum. Çünkü geçen yıl program çekmekte zorlanmıştık, o derece kalabalık vardı. Tabi bugün kalabalık olması daha da güzel, çok keyifli vakit geçirdik. Belediye'den başlayarak bu etkinliği sağlayan Kayseri'deki herkese teşekkür etmek lazım" diye konuştu.

Erciyes'te olmanın çok keyifli olduğunu ifade eden Sanatçi Merve Oflaz da, "Çok keyifliydi gerçekten önceden de takip etmiştim ama burada olmak çok keyifliydi. Yarışmada hep yüksek puanlar vermeyi tercih ettim. Çünkü gerçekten otururken izlemek kolay ama bu soğukta buz gibi suya atladılar. Her atlayış da içim pır pır ediyor ama gerçekten çok eğlendim. Fırsat buldukça Kayseri'ye kayak yapmaya geliyorum. Kış turizmi gerçekten çok güzel. Kayseri'yi seviyoruz, her şey çok güzel" ifadelerini kullandı.

"Bu ülkede gereken her şey var"

İlk defa Erciyes'e geldiğini dile getiren Yunus Günce, "Kayseri'ye daha önce gelmiştim ama Erciyes'e çıkmak bugüne kalmış demek ki. Burası çok güzel, insanların özellikle kış sporuna gösterdiği ilgi çok hoşuma gitti. Genç yaşta, küçük yaşta insanlar gördüm burada. Snowboardlarını alıyorlar otobüse biniyorlar dağa çıkıp kayak yapıyorlar. Güzel şeyler bunlar. Ülkemizde böyle şeylerin oluyor olması hakikaten beni gururlandırıyor. Organizasyona geçecek olursak da çok güzel geçti, eğlenceli geçti. Amacımız da zaten eğlenmek ve eğlendirmekti. Sanıyorum izleyen herkes kendi payına eğlendi. Haliyle biz de işimizi yapmış olmanın verdiği sevinçle ve haklı gururu ile İstanbul'a geri döneceğiz. İstanbul'dan değişik yerlere gitmek benim için çok önemli. Kayseri'ye de umarım tekrar geleceğim. Kavgadan, gürültüden vazgeçip böyle şeylere odaklandığımız zaman bu gibi etkinlikler kendi kendine oluyor. Çünkü bu ülkede gereken her şey var" şeklinde konuştu.