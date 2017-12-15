Erciyes'te kasksız piste çıkılmayacak

Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı, Erciyes Kayak Merkezi'nin, master plan çerçevesinde sıfırdan oluşturulup dünya standartlarında kayak merkezi haline getirildiğini belirtti.

Erciyes Kayak Merkezi'nin iyi yönetilen, en fazla pisti bulunan, modern ve teknolojik tesislere sahip merkezlerden biri olduğunu vurgulayan Cıngı, "30 Kasım'da kayak sezonumuzu açtık. Bu süre zarfında da binlerce kişi buraya kayak yapmak için geldi. Tarihi bir aralık ayı yaşıyoruz. Normalde vatandaşlar aralık ayında kayak yapmazlardı, yılbaşını beklerdi. Burada verilen hizmet neticesinde pistlerimizin yüksek kaliteli ve güvenli bir şekilde açılması neticesinde, mekanik tesislerimizin de son derece modern ve teknolojik olması nedeniyle vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor." diye konuştu.

Erciyes'le birlikte Türkiye'de bir kış turizm aydınlanması gerçekleştiğinin altını çizen Cıngı, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'da olmazsa olmazların başında güvenlik geliyor. Biz de Avrupa'dan bazı firmalardan işletme danışmanlığı aldık. Bunun neticesinde pistlerimizde kaskı zorunlu hale getirdik. Bazı vatandaşlarımız kayak yapmanın risklerini bilmeden, eğitim almadan bu işe başlıyor. Biz, işletmeci olarak vatandaşımızı bilmediği risk ve tehlikelerden korumak zorundayız. İşletmelerimiz de bununla ilgili tedbirlerini aldı. Bir takım 'istemezükçüler' olsa da vatandaşlarımızın çoğu uygulamadan memnun. Biz, ilk günden itibaren pist güvenliğine çok önem verdik. Bu işe başlarken pist güvenliği ekibi oluşturduk. Bu ekip, pistlerde sürekli tur atıyor ve pistlerdeki bozukluklara ya da yaşanan kazalara müdahale ediyor."

Önce güvenlik

Zorunlu kask uygulamasının dünyada bir ilk olduğunu belirten Cıngı, şöyle devam etti:

"Avrupa'daki meşhur kayak merkezlerinde bile kask zorunlu değil. Bazı vatandaşlarımız da 'dünyanın hiç bir yerinde böyle bir uygulama yok. Neden Erciyes'te var?' diye şikayet ediyor ama kayak bir kültür meselesi. Avrupa'daki kayak merkezlerinde kaskın zorunlu olmadığı halde kullanım oranı yüzde 80'lerde. Biz, misafirlerimizin farkında olmadığı riskleri yönetmek zorundayız. Bu doğrultuda geçen yıl kask takılması yönünde duyurular yaptık, tavsiyelerde bulunduk. Bu kayak sezonumuzda ise kasksız misafirlerimizi tesislerimize kabul etmeyeceğiz."

"Böyle bir fırsat dünyanın hiç bir yerinde yok"

Murat Cahit Cıngı, bilet fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu olmadığına dikkati çekerek, "Geçen seneki fiyatlar aynen devam ediyor. Kayak otoriteleri de bunu defalarca söyledi. Erciyes, en ekonomik kayak merkezi. Burası Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla ortaya çıkmış bir eser. Büyükşehir Belediyemiz bu sebeple en uygun hizmeti en cazip fiyata vermeye çalışıyor. Avrupa'da orta sevideki kayak merkezlerindeki günlük fiyatlar yaklaşık 50 avrodan başlıyor. Bu da 225 lira yapıyor. Bizim burada öğrencinin sezonluk bileti 400 lira. Yetişkinlerde 500 lira ödüyor. Böyle bir fırsat dünyanın hiç bir yerinde yok." diye konuştu.



Cıngı ayrıca "Benim param yok, kayak yapamıyorum" gibi bahaneler olmasın diye Hisarcık Kapı'da iki tesisin öğrenciler için tamamen ücretsiz olduğunu da sözlerine ekledi.

AA

