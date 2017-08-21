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Erciyes’te sevgi kampı

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş., Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki Sevgi Evleri çocukları için bir yaz kampı gerçekleştirdi.

Erciyes’te sevgi kampı
Büyükşehir Belediyesi, Sevgi Evleri’nde kalan çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. çocuklar için Erciyes’te kamp ve aktivite alanı oluşturuldu. 50’den fazla çocuk bu kampa katılarak doyasıya eğlendi. Kampta çocuklar için survivor pisti de oluşturuldu. Gruplar halinde yarışmalar yapan çocuklar, kendilerine sağlanan bu imkanın keyfini çıkardılar. 
Erciyes’te kampa katılan çocukları Vali Süleyman Kamçı’nın eşi Ayşe Kamçı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik de ziyaret etti. Kamçı ve Çelik, kamp alanındaki çocuklarla yakından ilgilendi. Ayşe Kamçı ve İkbal Çelik, kamp ve etkinlik alanında çocuklarla birlikte ok attılar. 
Başkan Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik, çocuklarla birlikte voleybol da oynadı ve onların bu mutluğuna ortak oldu. Çocuklar için düzenlenen kampla ilgili değerlendirmeler yapan Ayşe Kamçı, Erciyes’i çok sevdiklerini ve çocuklarla paylaştıklarını söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki çocukların sportif faaliyetlerine önem verdiklerini ifade eden Kamçı, “Çok güzel bir program düzenlendi. Çocuklar çok mutlu. Onlar mutlu oldukça biz daha mutlu oluyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik de, Spor A.Ş.’nin her zaman olduğu gibi yine çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiğini belirterek teşekkür etti. Çocukların bu etkinlikten büyük keyif aldıklarını dile getiren Çelik, bu etkinliklerin daha güzellerini yapacaklarını kaydetti.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer de çok güzel bir kam alanı oluşturulduğunu belirterek destekleri nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e teşekkür etti.
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin İşlertaş da, Sevgi Evleri çocukları için daha farklı faaliyetler de yapacaklarını ifade ederek “Bizim kapımız bu çocuklarımıza her zaman açık” dedi.
Kurum Haberi
 
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