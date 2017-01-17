ERÜ Tıp’tan yeşil kartlılara müjde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri ile SGK arasında imzalanan Global Bütçe anlaşması çerçevesinde başta yeşil kartlı hastalar olmak üzere, engelli aylığı ve yaşlılık maaşı alan hastalar, artık sevk almadan Erciyes Üniversitesi Hastanelerine başvurabilecek.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, SGK ile yaptıkları Global Bütçe anlaşmasının 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğini ve bu anlaşma çerçevesinde başta yeşil kartlı hastalar ile engelli ve yaşlılık maaşı alan hastaların artık Devlet Hastanelerinden sevk almadan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde tedavi olabildiklerini söyledi.

Başhekim Doğru, “Daha önce yeşil kartlı hastalar, engelli ve yaşlılık maaşı alan hastalar Devlet Hastanelerinden sevk alarak hastanelerimizden tedavi hizmeti alıyorlardı. SGK ile yaptığımız global bütçe anlaşması gereği sevk sorununu ortadan kaldırdık. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe giren anlaşma gereği; başta yeşil kartı hastalar olmak üzere, engelli ve yaşlılık hastalar, herhangi bir sevk kâğıdı almadan hastanemize başvurabiliyorlar. Bu uygulama şehir dışından gelen yeşil kartlı, yaşlılık ve engelli maaşı alan hastalarımızı da kapsamaktadır. Uygulama birlikte yeşil kartlı hastalar ile yaşlılık ve engelli maaşı alan hastaların sevk sorunu ortadan kalkmış oldu.” dedi.



Tüm polikliniklerde randevu sistemine geçilecek

Başhekim Doğru, 2017 yılının başından itibaren yeniliklerin sadece sevklerle bitmediğini, yakın bir zamanda hastanelerinde tüm polikliniklerde randevu sistemine geçileceğini, İl dışından gelen hastalara da kolaylık sağlanacağını kaydetti.

Başhekim Doğru, “Randevu sistemi uygulamasının altyapısını hazırlıyoruz. En yakın zamanda daha önceden bazı polikliniklerde yürüttüğümüz randevu sistemi tüm polikliniklerimizde uygulanır hale gelecek. Böylelikle hastaların sabah erken saatlerde hastaneye gelerek, muayene için sıra alma işinin önüne geçmiş olacağız.” diye konuştu.





Hekim sayısı artırılması hedefleniyor

Açıklamasında gerek sevk, gerekse randevu uygulaması ile birlikte hasta sayısında yüzde 10-30 oranında artış tahmin ettiklerini belirten Başhekim Doğru, “Hastanemizde hekim sayısının artırılması için taleplerde bulunduk. Bu taleplerden olumlu cevap bekliyoruz. Bunun yanında özellikle eski binaya sahip Gevher Nesibe Hastanemizde güçlendirme ve modernizasyon çalışmalarımız sürmektedir. Bu hastanemizde fiziki mekân iyileştirme çalışmaları tamamlandığında hastalarımız daha iyi ortamda sağlık hizmeti almış olacak.” ifadelerini kullandı.

Kurum Haberi

