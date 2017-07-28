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Evdeki vazgeçilmezimiz televizyon

Yapılan araştırmalarda ortaya çıkan istatistikler, televizyon izleme oranlarının Türkiye için alarm verici seviyede olduğunu gösteriyor. Interpress’in Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre ülkede ailelerin yüzde 94'ünün, sosyal aktivite olarak her gün televizyon izlemeyi tercih ettiği ortaya çıktı.

Evdeki vazgeçilmezimiz televizyon
Ortalama bir aile, günün en az 4,5 saatini televizyon başında geçirirken ülke nüfusunun yüzde 84'ünün her gün mutlaka televizyon izlediği belirlendi. Nüfusun yüzde 40'ı için ise televizyonda ne izlediğinin çok fazla önemi olmadığı, insanların izleyecek bir şey bulamasa da yine de zamanının büyük bir bölümünü televizyon izleyerek geçirdiği saptandı. Bu rakamlar ışığında  bakıldığında Türkiye’nin dünyada ABD'den sonra en çok televizyon izleyen ülke sıralamasında ikinci sırada yer aldığı tespit edildi.
 
Haberleri en çok televizyondan takip ediyoruz…
 
Hane halklarının hangi medya araçlarına sahip olduğuna bakıldığında ise  televizyon en fazla sahip olduğumuz medya aracı olarak açık ara başı çekiyor. Evlerin yüzde 98’inde televizyon bulunurken, onu yüzde 84’le internet, yüzde 74’le uydu anteni, yüzde 73’le bilgisayar ve yüzde 46’yla tabletin izlediği görülüyor. Araştırmalara göre haberleri takip etmede de en çok kullandığımız platform yine televizyon olarak öne çıkıyor. İnsanlarımızın yüzde 83’ü için televizyon, haberleri izlemede en çok kullanılan araç olurken, televizyonu yüzde 54 oranla internet, yüzde 27’yle yazılı basın ve yüzde 15’le radyo izlediği belirlendi. Genç nüfusun ise, yetişkinlere göre interneti televizyondan daha çok tercih ettiği tespit edildi. Yılbaşından bu yana medyada çıkan haberlere baktığımızda da televizyon ile ilgili yazılı basına 48 bin 372 haber yansıdığı görüldü.
 
Kurum Haberi
 
 
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