Fatma Çolakbayrakdar Çerkes hanımlarla buluştu

Kayseri Kafkas Kültür Derneği'ni ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, Çerkes kadınlarla bir araya gelerek, onlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi. Çerkes kadınlarının büyük emekler harcayarak ortaya çıkardıkları yöresel ürünlerini beğeniyle inceleyen Fatma Çolakbayrakdar, unutulmaya yüz tutmuş ürünleri yaşattıkları için tüm kursiyerleri ve hocalarını takdir etti. Çerkes kadınlara gönüllü kurs açan Saime Sönmez, Çerkes el sanatları hakkında Fatma Çolakbayrakdar'a bilgiler aktardı. Tüm Çerkes figürlerinin yansıtıldığı 'Çerkes Prenses' tablosunu da inceleyen Fatma Çolakbayrakdar, ardından iğne tekniğiyle el nakışı yaptı.

Çerkes kadınlarının maharetli olduklarını ifade eden Fatma Çolakbayrakdar, "Bu güzel karşılama ve misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gelenekleri ve göreneklerimizi günümüzde yaşatmak çok önemlidir. Bize bırakılan tüm mirasları koruyarak, gelecek nesillere aktarmalıyız. Sizlerde burada dernek vasıtasıyla geleneklerinizi yaşatıyorsunuz. Büyük emek verip, çok başarılı yöresel eserler ortaya çıkarmışsınız. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çerkes el sanatlarını yaşatmaya gayret ettiklerini belirten Saime Sönmez ise "Geleneksel kıyafetler, şhargon, şal, iğne oyaları, süs eşyaları, takılar, nakış modelleri ve tablolar gibi ürünlerde Çerkes el sanatlarını yaşatıyoruz. Yaptığımız bütün motiflerin kültürümüze özgü anlamı var. Yaptığımız çalışmalarımızı inşallah bizden sonraki kuşaklara aktaracağız." diye konuştu.

Çerkes hanımlarda ziyaretten duydukları memnuniyetlerini dile getirerek, Fatma Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. Son derece keyifli ve samimi gerçekleşen ziyarette Fatma Çolakbayrakdar'a, geleneksel bir aksesuar olan şhargon giydirildi.

Dernek ziyareti sonrasında Çerkes yemeklerinin yapılıp satıldığı Çerkes lokantasına geçen Fatma Çolakbayrakdar, burada Çerkes yemeklerinin de tadına baktı.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

İHA

