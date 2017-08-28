Fideler ürün verdi

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, sağlıklı üretim ve tüketimin önemine değinerek, “Vatandaşlarımıza dağıttığımız organik domates fideleri ürün vermeye başladı. Yüzde yüz doğal fidelerden yetişen ürünler, hem toplumun hem de gelecek nesillerimizin sağlığını koruma açısından çok değerli. Bu ürünlerin çekirdeklerini alanlar, gelecek yıllarda bu tohumları devam ettirebilir, ürünleri sürdürebilir. Çünkü bu organik ve yerli domates fidesi; çekirdeğinden kendisini sürdürebilen, yeni fideler oluşturabilen üründür. Fideleri yetiştiren vatandaşlarımız, lezzetli, hoş kokulu ve bereketli domatesler elde etti. Vatandaşlarımız domatesleri, hem günlük gıda ihtiyacında kullanıyor, hem de kışlık yiyecekleri için salça yapıyor. Bu da bizi çok memnun etti. Böylelikle organik ürünlere de ilgiyi artırmış olduk” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Gelecek yıl da bu tür sağlıklı ve organik ürün yetiştirme teşviklerine devam edeceğiz” diyerek noktaladı.

Vatandaşlar ise, domates fidelerinin verimli ve bereketli olduğunu ifade ederek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Kurum Haberi

