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Fideler ürün verdi

Kocasinan Belediyesi’nin sağlıklı toplum, sağlıklı nesil, sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimine ve tüketimine destek olmak amacıyla dağıttığı domates fideleri ürünlerini verdi. Organik domates fidelerini alarak bağ evlerinde, balkonlarında ve hobi bahçelerinde yetiştiren vatandaşlar, geleneksel yöntemlerle domatesleri salça yaparak, kışlık yiyeceklerini stoklamaya başladı.

Fideler ürün verdi
Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, sağlıklı üretim ve tüketimin önemine değinerek, “Vatandaşlarımıza dağıttığımız organik domates fideleri ürün vermeye başladı. Yüzde yüz doğal fidelerden yetişen ürünler, hem toplumun hem de gelecek nesillerimizin sağlığını koruma açısından çok değerli. Bu ürünlerin çekirdeklerini alanlar, gelecek yıllarda bu tohumları devam ettirebilir, ürünleri sürdürebilir. Çünkü bu organik ve yerli domates fidesi; çekirdeğinden kendisini sürdürebilen, yeni fideler oluşturabilen üründür. Fideleri yetiştiren vatandaşlarımız, lezzetli, hoş kokulu ve bereketli domatesler elde etti. Vatandaşlarımız domatesleri, hem günlük gıda ihtiyacında kullanıyor, hem de kışlık yiyecekleri için salça yapıyor. Bu da bizi çok memnun etti. Böylelikle organik ürünlere de ilgiyi artırmış olduk” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Gelecek yıl da bu tür sağlıklı ve organik ürün yetiştirme teşviklerine devam edeceğiz” diyerek noktaladı.
Vatandaşlar ise, domates fidelerinin verimli ve bereketli olduğunu ifade ederek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
Kurum Haberi
 
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