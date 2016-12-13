Gençlik BEGEM’de buluştu Belediye tarafından organize edilen 3. Gençlik Buluşması Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'nin katılımı ile yapıldı.



Belediye Gençlik Merkezinde (BEGEM) gerçekleştirilen etkinlikle ilgili konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Burayı yapmakta ki amacımız gençlerimize güzel hizmetler vermesi idi. Çünkü gençliğinizi doğru yönde onların kendini geliştirebileceği ortamlar hazırlamazsanız o zaman aslında şehrinizin geleceği de parlak olmaz. Ben de hem kent parkın içerisindeki gençlik merkezini yapan bir belediye başkanınız olarak buraların yaşadığını görmekten bir haz alıyor ve mutlu oluyorum. Her zaman söylüyorum kuru binaların hiçbir faydası olmaz. Eğer içerisinde hayat varsa burası yaşıyorsa kültür ve sanat konusunda sizlere katkı sağlıyorsa buranın bir değeri var.” dedi.

Gençlerin BEGEM’de kendilerini huzurlu hissettiklerini belirten Başkan Yaşar Bahçeci, “Sonuçta bizim amacımız burada güven içerisinde gelebileceğiniz kendinizi geliştirebileceğiniz sosyalleşmenize katkı sağlayacak, kişisel gelişmenize katkı sağlayacak kursları açmak. Senede iki defa da etkinlik yapıyoruz. Birisi gençlik buluşması diğeri de gençlik şöleni, bugün gençlik buluşmasını gerçekleştiriyoruz. Müzik, Piyano dinletilerimiz, resim, ebru kurslarımız var. Yarışmalar, imza ve söyleşi günleri var. Gençlik Merkezimiz bu sene Mart ayında yapılan etkinlikte Türkiye’nin en güzel gençlik merkezi seçildi. Bu da bizim için ayrı bir gurur. Bundan dolayı emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Gençlik Merkezimiz şu anda 5 bin üyeye ulaştı. Kulüplerimiz, kurslarımız var. Bunlar sertifikalı eğitim veren kurslardır. Bundan sonra da ücretsiz bir şekilde vermeye devam edeceğiz. Sizlerden ricamız üye olmayan arkadaşlarımızı da buraya üye yapmanız. Teşvik etmeniz burası faydalı bir yer kesinlikle. İnşallah daha faydalı etkinliklerde buluşmayı diliyorum.” diye konuştu.

İHA

