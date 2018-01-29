Gönül Adımları Kayseri'de

Çalıştayda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Kayseri'nin 14 yıldır AK Parti için gönül kapısını açtığını belirterek teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de konuşmasında sosyal hizmet alanındaki çalışmaları anlattı ve Kayseri'nin huzurunu artırmak için gayret gösterdiklerini söyledi.
AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "Sosyal Politikalarda Gönül Adımları: Kayseri'yi Dinliyoruz" programı Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer de katıldı. Programdaki konuşmasında böylesi önemli bir çalıştay için AK Parti Genel Merkezi'ne teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin belediyecilik anlayışını anlatırken, 'Belediyecilik diğerlerinin nazarında bir rant kapısı olabilir; ama bizim nazarımızda sadece millete hizmet kapısıdır. Belediyecilik diğerlerinin nazarında makam vesilesi olabilir; ama bizim nazarımızda sadece millete hizmetkarlıktır, şehre olan aşktır' diyor. Bizler de bu anlayışla sevdalı olduğumuz şehrimiz ve ülkemiz için çalışıyoruz. Bu sevda yoksa etkin bir hizmetin verilmesi zaten mümkün olmaz" dedi.
"İnsanımızı ihmal etmiyoruz"
Şehri imar ederken insanımızı ihmal etmediklerini vurgulayan Başkan Çelik, sadece fiziki yatırımlar yapmakla kalmadıklarını insana yatırım da yaptıklarını belirtti ve insana yatırımı çok daha fazla önemsediklerini söyledi. İnsanımızın çok daha donanımlı olması için sporda, sanatta, kültürde, mesleki eğitimde çok önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Başkan Çelik, İSKEP, YADES, Kayseri Kardeşlik Platformu gibi projeleri anlattı. İnsana yatırım konusunda KAYMEK, Genç KAYMEK, Huzur Çınarı gibi birimlerin çalışmalarından bahseden ve Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırma Merkezi'nin de bu yönde önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Başkan Çelik, "Dile getirdiğim ve getiremediğim pek çok çalışmayla ihtiyaç duyan herkesin yanında olmaya, engelleri kaldırmaya, sorunları azaltmaya ve huzuru artırmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda şehrimizin huzuruna katkı verecek her projeyi destekleyeceğimizi de belirtmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle AK Partimizin gerçekleştirmiş olduğu bu önemli çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
"Gönlünüzde her zaman yer verdiniz"
Toplantıya katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Öznur Çalık ise Gönül Adımları toplantılarının 14'üncüsünü yaptıklarını söyledi ve Türkiye'yi gönül köprülerini güçlendirmek amacıyla adım adım dolaşmaya devam ettiklerini belirtti. Kayseri'nin gönlünde AK Parti'nin önemli bir yer olduğunu ifade eden Çalık, "Gönlünüzdeki yerimizi pekiştirmek istiyoruz. Kayseri gönül kapısını bizlere açtı ve 15 yıldır gönül kapınızdaki yerimiz devam ediyor. Öncelikle gönlünüzde bize de yer verdiğiniz için şükranlarımı sunuyorum. 12 seçim geçirdik ve bu 12 seçimin hangisinde geldiysek 'gönlümüzde yeriniz var' dediniz. Sizlerin verdiği desteklerle milletimize hizmet sunma imkanı bulduk" dedi. Öznur Çalık, konuşmasında Afrin harekatına da değindi ve harekat sırasında şehit olan askerlerimize rahmet temennisinde bulundu.
İHA
AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "Sosyal Politikalarda Gönül Adımları: Kayseri'yi Dinliyoruz" programı Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer de katıldı. Programdaki konuşmasında böylesi önemli bir çalıştay için AK Parti Genel Merkezi'ne teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin belediyecilik anlayışını anlatırken, 'Belediyecilik diğerlerinin nazarında bir rant kapısı olabilir; ama bizim nazarımızda sadece millete hizmet kapısıdır. Belediyecilik diğerlerinin nazarında makam vesilesi olabilir; ama bizim nazarımızda sadece millete hizmetkarlıktır, şehre olan aşktır' diyor. Bizler de bu anlayışla sevdalı olduğumuz şehrimiz ve ülkemiz için çalışıyoruz. Bu sevda yoksa etkin bir hizmetin verilmesi zaten mümkün olmaz" dedi.
"İnsanımızı ihmal etmiyoruz"
Şehri imar ederken insanımızı ihmal etmediklerini vurgulayan Başkan Çelik, sadece fiziki yatırımlar yapmakla kalmadıklarını insana yatırım da yaptıklarını belirtti ve insana yatırımı çok daha fazla önemsediklerini söyledi. İnsanımızın çok daha donanımlı olması için sporda, sanatta, kültürde, mesleki eğitimde çok önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Başkan Çelik, İSKEP, YADES, Kayseri Kardeşlik Platformu gibi projeleri anlattı. İnsana yatırım konusunda KAYMEK, Genç KAYMEK, Huzur Çınarı gibi birimlerin çalışmalarından bahseden ve Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırma Merkezi'nin de bu yönde önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Başkan Çelik, "Dile getirdiğim ve getiremediğim pek çok çalışmayla ihtiyaç duyan herkesin yanında olmaya, engelleri kaldırmaya, sorunları azaltmaya ve huzuru artırmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda şehrimizin huzuruna katkı verecek her projeyi destekleyeceğimizi de belirtmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle AK Partimizin gerçekleştirmiş olduğu bu önemli çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
"Gönlünüzde her zaman yer verdiniz"
Toplantıya katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Öznur Çalık ise Gönül Adımları toplantılarının 14'üncüsünü yaptıklarını söyledi ve Türkiye'yi gönül köprülerini güçlendirmek amacıyla adım adım dolaşmaya devam ettiklerini belirtti. Kayseri'nin gönlünde AK Parti'nin önemli bir yer olduğunu ifade eden Çalık, "Gönlünüzdeki yerimizi pekiştirmek istiyoruz. Kayseri gönül kapısını bizlere açtı ve 15 yıldır gönül kapınızdaki yerimiz devam ediyor. Öncelikle gönlünüzde bize de yer verdiğiniz için şükranlarımı sunuyorum. 12 seçim geçirdik ve bu 12 seçimin hangisinde geldiysek 'gönlümüzde yeriniz var' dediniz. Sizlerin verdiği desteklerle milletimize hizmet sunma imkanı bulduk" dedi. Öznur Çalık, konuşmasında Afrin harekatına da değindi ve harekat sırasında şehit olan askerlerimize rahmet temennisinde bulundu.
İHA