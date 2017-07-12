Gönüllü Kuruluşlar 15 Temmuz programını açıkladı

ÇARŞAMBA FOTOĞRAF SERGİSİ TÜM KURULUŞLAR 10-19.00 KAYSERİ MEYDAN PERŞEMBE FOTOĞRAF SERGİSİ TÜM KURULUŞLAR 10-19.00 KAYSERİ MEYDAN PERŞEMBE ŞEHİTLER İÇİN MEVLİT KURAN TİLAVETİ DİYANETSEN TÜM KURULUŞLAR 17.30 BÜRÜNGÜZ CAMİ CUMARTESİ KAYSERİ Kmm (Memduh Büyükkılıç) TÜM KURULUŞLAR 14,00 KOCASİNAN BELEDİYESİ CUMARTESİ YÜRÜYÜŞ MEMURSEN TÜM KURULUŞLAR 20,30 KARTAL ŞEHİTLİĞİ-MEYDAN PAZAR SABAH NAMAZI HERKES 4,30 KURŞUNLU ve BÜRÜNGÜZ CAMİİ

Sabiha Sultan Restoran’da gerçekleştirilen açıklamada Taş, “Ülkemizde yaşanan 15 Temmuz 2016 kanlı darbe girişiminin üzerinden 1 yıla yakın bir zaman geçti.Dünya Müstekbirlerinin destek verdiği, milleti korumakla görevli Silahlı kuvvetlerin bir kısmı ve ülke içindeki destekçi ihanet çetelerinin yardımı ile yapılan, hain ve kanlı darbe girişimine milletimiz karşı durmuş iradesini hainlere teslim etmemiştir” dedi.“249 Vatan evladının şehit olduğu, 2.200 vatandaşımızın gazi olduğu bu girişimde milletimiz yaşlısı, genci, kadını, erkeği ile Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın daveti ile meydanlara inen milletimiz, millet iradesine sahip çıkarak hain darbecilerin oyunlarını boşa çıkartmıştır” diyen Taş sözlerini şöyle sürdürdü:“27 gün meydanlarda Milli İrade Nöbeti tutan bu Necip Milletin evlatları kanlı darbenin Yıldönümünde yine meydanları, salonları doldurarak Şehitlerini ve gazilerini unutmadığını, Millet iradesini asla çiğnetmeyeceğini bir hafta boyunca yapacağı etkinliklerle ortaya koyacaktır.Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu olarak; hain ve kanlı darbenin yıldönümünde yapacağımız etkinlikleri kamuoyu ile paylaşırken, istiklali ve Hürriyeti için can veren şehitlerimizi rahmetle anıyor, Gazilerimize acil şifalar diliyoruz.”Platformun açıkladığı 15 Temmuz programı ise şöyle:Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin