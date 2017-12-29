Gubaroğlu Mescidi aslına uygun onarıldı 

Kemeraltı Mahallesi’nde yer alan ve kitabesine göre 1560 yılında inşa edilen Gubaroğlu (Yumurtalı) Mescidi’nin ibadete açılışına, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, Kayseri Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.



Kemeraltı Mahallesi’nin şehir ve çarşı merkezine yakın bir semt olduğunu yeni yapılan çok katlı binalar ile önümüzdeki günlerde prestij semti olacağını belirten Başkan Büyükkılıç, “Kemeraltı Mahallesinde yer alan ve Şah Melek Hatun için Miladi 1300 yılında türbe olarak yaptırılan, daha sonra ise 1560 yılında mescide çevrilen Gubaroğlu (Yumurtalı) Mescidinde iç ve diş genel temizliği yapıldı. Mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait olan ve restorasyon projeleri Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce hazırlanan Gubaroğlu (Yumurtalı) Mescidinde yapılan çalışma ile gelecek kuşaklara hizmet verebilmesi sağlanmıştır. Aslına uygun olarak hazırlanan proje Kayseri Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmasının ardından, restorasyonunun Melikgazi Belediyesi tarafından yapıldı. Kemeraltı Mahallesi Şehit Mehmet Ünsal sokağındaki Caddesi üzerinde yer alan Gubaroğlu (Yumurtalı) Mescidinde bakım ve yenileme çalışmasını tamamladık ve bu mübarek gün de tarihi Gubaroğlu (Yumurtalı) Mescidinde yeniden açılışını yaptık. Açılış sonrası bölgeyi gezerek esnaf ile sohbet ettik. Bölge halkına semtlere yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdik. Bilgileri paylaştık. Belediyemizce yapılan yatırımları yerinde inceledik. Kentsel dönüşüm alanlarını gezdik” diye konuştu.



Açılış töreni sonrası misafirlere ve katılımcılara aşure ikramında bulunuldu.



İHA

