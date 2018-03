HAK-İŞ’li kadınlar şiddete ‘hayır’ dedi

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, son zamanlar da kadınlara yönelik yapılan şiddetin arttığını ve uluslararası boyutta bir sorun haline geldiğini söyledi.

Çelik, “Kadına yönelik şiddete hayır demek için bir arada bulunduklarını söyleyerek şu şekilde devam etti, “Kadınlarımız geleceğimizin temellerini atan geleceğimizin mimarları bir medeniyeti inşa eden en önemli varlığımızdır. Dünyanın en önemli yükünü omuzlayan bazen bir ailede anne, bazen bir ülkenin geleceği için alın teri döken kadınlarımız şiddete değil sevgiye muhtaçtır” dedi.

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri Kadın Komite Başkan Yardımcısı Neslihan Döşeyen ise 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü nedeniyle bir arada bulunduklarını belirterek şunları söyledi:

“Dünyanın hemen her bölgesinde, sınır, milliyet, din ve sınıf farkı gözetmeksizin yaşanan ve son bulması için çaba sarf edilen kadına yönelik şiddet her yaştan, her öğrenim düzeyinden, her gelir düzeyinden, bekâr, boşanmış, evli kadınların maalesef acı bir gerçeğidir. Dünyada maalesef her üç kadından biri hayatının bir döneminde şiddete maruz kalmaktadır. HAK-İŞ olarak ülkemizde de önemli bir toplumsal sorun niteliğinde olan, son dönemlerde artarak, daha görünür bir hal alan, vicdanları kanatan kadına yönelik şiddeti, insan hakları ihlali olarak değerlendiriyor, kabul edilemez buluyoruz.”

