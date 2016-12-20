Halep'e yardım için evlilik yüzüğünü sattı Sivas'ta 2 çocuk annesi 24 yaşındaki ev hanımı Hüsne Bayır, evleri yakılıp yıkılan, hastanelerde ilaçsızlıktan tedavi edilemeyen Halepliler için evlilik yüzüğünü bozdurarak, kuşatma altında zulüm gören masum halka yönelik yardım kampanyasına katkıda bulundu.

Hüsne Bayır, Halep'e yardım göndermek için bozdurduğu evlilik yüzüğünün karşılığında edindiği 130 lirayı, makamında ziyaret ettiği Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’a teslim etmesinin ardından sosyal medyada yayınlanan görüntüleriyle herkesin takdirini kazandı. Görüntüyü izleyen çok sayıda kişinin kendilerine yardım yapma talebini reddeden Bayır, yardımların Halep'e yapılmasını istedi. Bayır, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ın yeni yüzük alma ve yardım talebini de kabul etmedi.

Başkan Aydın, davranışından çok etkilendiği Bayır ailesini Alibaba Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti.

Hüsne Bayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halep'te yaşanan insanlık dramını her gün televizyondan izlediklerini söyledi.

Özellikle çocukların yaşadıkları dram karşısında sessiz kalmama adına bir şeyler yapmak istediğini belirten Bayır, nakit paraları olmadığı için eşinden müsaade alarak evlilik yüzüklerini bozdurduğunu ve karşılığında aldığı 130 lirayı makbuz karşılığında belediyeye teslim ettiğini dile getirdi.

Kuyumcu kuyumcu dolaşıp 130 liraya yüzüğünü bozdurdu

Evlilik yüzüğünü bozdurmak için birkaç kuyumcuyu dolaştığını 80, 110 ve 120 lira verdiklerini, en yüksek parayı veren iş yerinde 130 liraya yüzüğünü sattığını anlatan Bayır, "Haberlerde izledim, çocuklar perişan durumda oldukları için ağlıyorlardı, evleri yıkılmıştı. Hastane yok, dua edilerek dikiş atılıyordu, görünce kötü oldum. Çocukların çığlıklarına sessiz kalamazdım. Sonra eşimle bir şey yapmaya karar verdim. Oraya gidip bir şey yapamayız, buradan bir şey gönderebiliriz dedim. Bir tek de yüzüğümüz vardı, başka bir şey de yoktu. Yüzüğü aldım, kuyumcuya götürdüm ve bozdurdum." diye konuştu.

Yüzüğü bozdurduktan sonra eşini telefonla aradığını ve onun da gerekirse borç para alarak Halep'e yardım yapmasını tavsiye ettiğini aktaran Bayır, hayrının kabul olmasını diledi.

Olayı sosyal medyadan öğrenenlerin kendisini telefonla arayarak tebrik ettiğini belirten Bayır, herkese Halep'e yardım çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Çocuklar orada açken neden burada rahat rahat yatıyorlar. Hayıra vesile olduğum için sevindim. Böyle bir şey olacağını hayal bile etmiyordum, sadece parayı bırakıp çıkacaktım. Biz yardım ettik, karşılığında bir şey beklemedim. Sadece oradakiler aç kalmasın, az da olsa bir yardımımız olsun diye düşündük. Yani biz yapalım onlar da bize versinler diye bir şey düşünmedim. Bizim hayrımız kabul olsun istiyoruz. Bunun karşılığında bir şey alırsak hayrımız kabul olmaz."

"Elimizden başka bir şey gelmiyor"



Hüsne Bayar'ın eşi Haktan Bayır ise eşinin yaptığı davranışla gurur duyduğunu söyledi. Eşinin evlilik yüzüğünü bozdurma teklifini seve seve kabul ettiğini dile getiren Bayır, Halep'te "ot yiyoruz, açız" diyen çocukların feryadının bir baba olarak kendisini çok etkilediğini söyledi.

Ailenin yaptığı davranışın kendisini çok etkilediğini aktaran Belediye Başkanı Sami Aydın da duygulandığını ifade etti.

Yardım yapmayı teklif ettikleri ailenin kendileri yerine Halep'e yardım yapılmasını istediklerini anlatan Aydın, "Yardım yapmak için zengin olmak yetmez, bu iş bir gönül ve anlayış işi, Allah'ın insanlara verdiği bir özellik. Senin paran olmuş, olmamış bu ayrı bir şey ama imkanlarınızın çok geniş olmamasına rağmen böyle bir davranışta bulunmak asıl takdire şayan şey budur." ifadelerini kullandı.

AA



İHA

