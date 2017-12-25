Havalimanı güvenlik komisyonu toplandı

Havalimanındaki güvenlik uygulamaları ile alınan, alınacak tedbirler ve diğer ihtiyaçlar konusunda ilgililerden bilgi alan Vali Kamçı, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonunun sağlanarak, havalimanındaki tüm personelin görevini dikkatli ve titiz bir şekilde yürütmesi talimatı verdiği bildirildi.

Toplantıya, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Tokay, DHMİ Havalimanı Müdürü Fatih Koşak ve havalimanında görev yapan yöneticiler katıldı.

AA

