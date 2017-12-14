Hıristiyanlar Kudüs’ten vaz mı geçiyor?

6 Aralık’ta Amerikan Başkanı Trump’ın aldığı kararın, ilk kez 1955 yılında Amerikan Senatosu tarafından kabul edildiğini belirten Doç. Dr. Bolat, kararın o tarihten bu yana Amerika’nın çıkarlarına olduğu gerekçesiyle altı ayda bir ertelendiğini ifade etti.



“Trump Yahudi lobisinin desteğini almaya çalışıyor”

22 yıllık geçmişi olan bir konunun Trump tarafından keskin bir dille ifade edilmesini, bir süredir tehlikede olduğu ifade edilen kendi geleceğini garanti altına alma ve gündem değiştirme hamlesi olarak değerlendiren Doç. Dr. Bolat, “Oluşan muhalefetin gücü, 6 Aralık’ta Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etmesinin temel unsurudur. Hem kendi geleceğini garanti altına alma, hem de tabi ki gündem değiştirme hamlesi. Çünkü son dönemlerde ABD’ye baktığımızda, ABD medyasında sürekli Trump ve ekibi hakkında olumsuz haberler yayınlanmakta ve Trump’ın görevden alınması ya da ayrılmasına dair enformasyonlar ön plana çıkarılmaktadır. Dolayısıyla Trump’ın böyle bir adım atarak, kendisine yönelik saldırılara karşı ABD’de oldukça güçlü olan Yahudi lobisinin desteğini alma amacı taşıdığını söyleyebiliriz. Buradan anladığımız kadarıyla Yahudi lobisi Trump’a karşı eline önemli bir takım kozlar geçirdi ve Trump bu kozların kendi aleyhinde ne tür sonuçlar doğuracağını gördü ki, 6 Aralık’ta apar topar söz konusu kararını açıkladı” diye konuştu.



Hristiyanlar bölgeden vazgeçiyor!..

Dini bir lider olduğu kadar, siyasi figür olduğu bilinen Papa’nın da karara tepki göstermemesinin çelişkili bir durum olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Bolat, kararın uygulanmasının, Kudüs’ün anahtarının Hristiyanlar tarafından Yahudilere teslim edilmesi anlamına geleceğini söyledi. Doç. Dr. Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kudüs’ten bahsedilirken, üç semavi dinin ortak paydası olduğu ifade edilir. Fakat Hristiyan olan bir ABD Başkanı tarafından, Kudüs’ün Yahudi olan bir devletin başkenti ilan edilmesi ve bu karara Hristiyan dünyasının tepki göstermemesi oldukça ilginçtir. Özellikle Papa’nın tavrı çok ilginçtir. Papa’nın Trump’ın kararına bir şey demiyor olması çok çelişkilidir. Kudüs’ün anahtarının Yahudilere verilmesi demek, Hristiyanların binlerce yıldır süregelen bölgeyle ilgili iddialarından vazgeçmesi demektir.”



Hristiyan dünyası neden tepki vermiyor!..

Öte yandan kararın, Kudüs’ün üç paydaşlı yapısının, tarafları Yahudiler ve Müslümanlar olmak üzere iki paydaşlı yapıya doğru evrileceğine dair şüphelere neden olduğunu dile getiren Doç. Dr. Bolat, “Yahudiler, Müslümanlar ve Hristiyanlar tarafından önemli olarak kutsal olarak kabul edilen ve yüzlerce yıldır bu şekliyle ön plana çıkan Kudüs’ün, bir Hristiyan başkan tarafından Yahudilere veriliyor olması ve buna Papalık dahil, genel anlamda Hristiyan dünyasının genel anlamda tepki vermiyor olması, Kudüs üzerinde ortaya çıkan üç paydaşlı yapının; tarafları Yahudiler ve Müslümanlar olmak üzere, iki paydaşa düştüğüne dair bir sonuç ortaya çıkarmaktadır” ifadelerini kullandı.



İHA

