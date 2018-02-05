Hizmet-İş’ten Afrin için 'Fetih Suresi'

Gerçekleştirilen toplantıya Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Öz Ağaç İş Sendikası Kayseri İl Başkanı Emin Hayta, Öz Taşıma İş Sendikası İl Başkanı Ahmet Özdemir ve işyeri sendika temsilcileri katıldı.

2017 yılında yapmış oldukları etkinliklerden ve çalışmalardan bahseden Hak İş Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, 01.01.2018 tarihi itibariyle çalışma hayatında çeşitli değişiklikler yapıldığını belirterek şunları söyledi:

“Ülkemizin bir numaralı gündemi Türkiye’nin etrafında kurulmak istenen terör devletine karşı ordumuzun başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekâtı için ilk günden beri ordumuzun muzaffer olması için işyerimizi ziyaretimizde Fetih Süresi ve dualarla başlayıp daha sonra gündemi değerlendiriyoruz. Zeytin Dalı operasyonuna katılan askerlerimizin sağlık ve güvenlik içerisinde ülkemize dönmeleri en büyük arzumuzdur. Bu nedenle de bizler Silahlı Kuvvetlerimizin başarı olması için işyerlerimizde Fetih Suresini okuyarak şanlı ordumuza dualar ediyoruz. HAK-İŞ ve Hizmet İş olarak, bundan önce olduğu gibi bugün de bundan sonra da devletimizin terörizmle yaptığı mücadelede başarılı olması için her türlü katkı ve desteği vermeye devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.” dedi.

Çözüm Arabuluculuk Merkezi Avukatlarından Feyza Koçer Elaldı’da arabuluculuk hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdikten sonra temsilcilerin sorularını cevapladı.

Kocasinan Müftülüğü Site Cami İmam Hatibi Enes Başer’de Fetih Suresini okuduktan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı olması için dua ettikten sonra program son buldu.



İHA

