Hukuki garabet Kayseri Barosu Başkanı Cavit Dursun, anayasa değişiklik teklifine ilişkin eleştirilerde bulundu. Dursun yeni düzenlemeyi “hukuki garabet” olarak nitelendirdi.

Baronun konferans salonunda düzenlenen basın toplantısında, Dursun, kanun hükmünde kararnamelerle hukuk devletinin temel niteliklerine ilişkin bazı mekanizmaların askıya alındığını ileri sürdü. Dursun, KHK’lerle getirilen tüm sınırlamaların kaldırılması gerektiğini söyledi.

"10 Aralık 2016 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve halen mecliste 2. tur oylamaları ve görüşmeleri yapılan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Bir Kanun Teklifi’nin, uzun zamandır getirilmeye çalışılan başkanlık sistemiyle hiçbir ilgisi yoktur.” diyen Dursun konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı;

Sosyolojik gerçeklere de uymuyor

“Teklif metnindeki maddeler, ayrı ayrı ya da bir bütün halinde değerlendirildiği takdirde dahi, ortaya tam anlamıyla hukuki bir garabet çıkmaktadır. Teklif metninde getirilmeye çalışılan şey, ne sözde başkanlık sistemine, ne demokratik parlamenter sisteme ve ne de Türk tipi adı verilen tarihsel ve sosyolojik gerçeklere hiçbir şekilde uymamaktadır.

Dünyada uygulanan ve örnek alınan başkanlık sistemleri, sert kuvvetler ayrılığı sistemine dayanır. Başkanlık sisteminde, yasama ve yürütme organları birbirinden bağımsızdır; yasama organı, yürütme organını görevden alamaz; buna karşılık yürütme organı da yasama organının görevine son veremez; yani onun seçimlerini yenileyemez. Parlâmenter sistemde ise, yasama organı güvensizlik oyuyla istediği zaman yürütme organının sorumlu kanadı olan hükûmeti düşürebilir. Buna karşılık yürütme organı da yasama organını feshedebilir; yani onun seçimlerini yenileyebilir. Özetle başkanlık sistemi, yasama ve yürütme organlarının birbirlerinin görevlerine son veremedikleri, parlâmenter sistem ise bu organların birbirlerinin görevlerine karşılıklı olarak son verebildikleri sistemlerdir. Bu fark açısından 10 Aralık 2016 tarihli Anayasa Değişikliği Teklifine bakılırsa, önerilen sistemin başkanlık sistemiyle uzaktan yakından bir ilgisinin olmadığı görülür. Hatta önerilen sistem, başkanlık sisteminin tam tersi bir sistemdir. 10 Aralık 2016 tarihli Anayasa Değişikliği Teklifinin asıl hedefi, ‘başkanlık sistemi’ veya ‘Türk tipi başkanlık sistemi’ kurmak değil, Türkiye’de bir ‘kuvvetler birliği sistemi’ kurmaktır.

Yasama ve yürütme organlarının birbirinin görevlerine son verebildiği bir sistemin ‘başkanlık sistemi’ olduğu iddiası doğru ve hukuki değildir. Başkanlık sistemi, sert bir kuvvetler ayrılığı sistemidir. Bu sistemde yasama ve yürütme organları birbirinden kesin çizgilerle ayrıdır. Bunlar birbirilerinin görevlerine son veremezler. Teklif metninin, demokratik parlamenter sistemle hiçbir ilgisinin olmadığı da açıktır. Zira teklif metniyle, meclis tamamen sembolik bir hale getirilmekte, meclisin pek çok yetkisi tamamen elinden alınmakta, diğer yetkilerinin kullanılması ise, imkansız hale getirilmektedir. Meclisin denetleme ve denge yetkileri tamamen elinden alınmakta, sözde getirilen veya korunan bir kısım yetki ve haklarının ise kullanılması, sayı, oran, nisap, veto, fesih vb. hususlarla adeta imkansız hale getirilmektedir.”

Haber/Fotoğraf: Ufuk Çamdal

