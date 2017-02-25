Hunat’ta ‘Hocalı Soykırımı’ anlatılacak

Karabağ Savaşı sırasında Dağlık Karabağ Bölgesinde bulunan Hocalı Kasabası’na Ermeniler tarafından yapılan baskın sonucu 613 Azerbaycan Türkü’nün katledilmesinin 25. Yıldönümü nedeni ile Nizam-ı Alem Gençlik Merkezi Derneği tarafından bugün saat 15.00’da Kayseri Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirilecek. Açıklama sonrası saat 15.30’da Hunat Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapılacak olan “İnsanlığa Karşı Cinayet; Hocalı Soykırımı” konulu konferansa konuşmacı olarak Erciyes Üniversitesi Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gaffar Mehdiyev katılacak.
Haber: Fatma Ural
Haber: Fatma Ural