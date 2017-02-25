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Hunat’ta ‘Hocalı Soykırımı’ anlatılacak

Nizam-ı Alem Gençlik Merkezi Derneği tarafından “İnsanlığa Karşı Cinayet; Hocalı Soykırımı” konulu konferans bugün saat 15.30’da Hunat Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.

Hunat’ta ‘Hocalı Soykırımı’ anlatılacak
Karabağ Savaşı sırasında Dağlık Karabağ Bölgesinde bulunan Hocalı Kasabası’na Ermeniler tarafından yapılan baskın sonucu 613 Azerbaycan Türkü’nün katledilmesinin 25. Yıldönümü nedeni ile Nizam-ı Alem Gençlik Merkezi Derneği tarafından bugün saat 15.00’da Kayseri Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirilecek. Açıklama sonrası saat 15.30’da Hunat Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapılacak olan “İnsanlığa Karşı Cinayet; Hocalı Soykırımı” konulu konferansa konuşmacı olarak Erciyes Üniversitesi Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gaffar Mehdiyev katılacak.
Haber: Fatma Ural
 
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