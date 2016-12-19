İdam istiyoruz AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “milletin birliğine göz dikenlere idam istiyoruz” dedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, Kayseri’de askerlere yapılan bomba saldırısı sonrasında sosyal paylaşım sayfasından yaptığı açıklamada, “Devletin bütünlüğüne, milletin birliğine göz diken hainlere biz idam istiyoruz.” dedi. Tanrıver, "Bu kahpece saldırılar Türkiye'yi, bizleri asla yolumuzdan döndüremeyecek biliyoruz, bundan da eminiz. Ama yetmiyor. Kısasa kısas isteniyor. Milletimiz istiyor. Reisimiz kendisine gelmesi halinde onaylayacağını açıkça beyan ediyor. Devletin bütünlüğüne, milletin birliğine göz diken hainlere idam istiyoruz” sözlerini paylaştı.

İHA

