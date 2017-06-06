İftarlar Büyükşehir’den

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Vali Süleyman Kamçı ile birlikte Erciyes Feneri’nin iftar sofrasına katılarak, vatandaşlarla birlikte oruçlarını açtı.

Başkan Çelik ve Vali Kamçı; evine iftara yetişemeyen vatandaşlar, yaşlı olduğu için evinde yemek yapamayanlar ve ihtiyaç sahiplerinin katıldığı Hunat Katlı Otoparkı’nda kurulan iftar sofrasındaki tüm masaları gezerek vatandaşlarla selamlaştılar.

Öte yandan Erciyes Feneri’nin verdiği iftara her akşam iftarlık desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi’nde kurulan iftar sofrasını da büyüttü. Başlangıçta 2 bin kişiye verilen iftarın büyük ilgiyle karşılaşması üzerine bu rakam aşama aşama artırıldı ve 3 bin 500’e ulaştı. Büyükşehir Belediyesi Seyyid Burhaneddin’in manevi huzurunda her gün 3 bin 500 kişilik iftar veriyor.



(Kurum haberi)

