İl Müftülüğünden şehitleri anma programı İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada bugün Cuma namazı öncesi Hunat Camii’nde ‘Şehitleri Anma Programı’ düzenleneceği kaydedildi.

Yazılı yapılan açıklamada “Ülkemizin birliği, dirliği ve beraberliği için en değerli varlıkları olan canlarını sınır tanımaksızın feda ederek şehit düşen polis, asker ve vatandaşlarımızın ruhlarını şad etmek, hatıralarını yâd etmek, geride bıraktıkları yakınlarına karşı görevlerimizi yerine getirmek ve halkımızın konuya olan duyarlılığını artırmak amacıyla 20.01.2017 Cuma günü İl Müftülüğümüzce Cuma Namazı öncesi Hunat Camii’nde ‘Şehitleri Anma Programı’ düzenlenecektir.” ifadelerine yer verildi.

Haber: Fatma Ural

