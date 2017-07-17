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İl protokolü şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için yemek programı düzenlendi.

İl protokolü şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Vali Süleyman Kamçı, 15 Temmuz’da gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ve talimatlarıyla Türk Milleti tarafından engellendiğini söyleyerek, “Ne yazık ki tarihimizde darbelerle seçilmiş siyasi yönetimin değiştirildiğine millet iradesine ve demokrasimize müdahale edildiğini zaman zaman gördük. Hain FETÖ militanları ile gerçekleştirilmek istenen 15 Temmuz darbe girişimi ise diğer darbelerden farklı olarak istiklalimizin, istikbalimizin son bulmasına yönelik büyük bir hain girişimdir. Neyseki milletimizin birlik ve beraberliği ve Allah'ın yardımı ile bu girişim büyük bir hüsrana uğratılmıştır” ifadelerini kullandı.
Programa Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları, kurum kuruluş müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Protokol üyeleri, ailelerin masalarına giderek onlarla sohbet etti.
İHA
 
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