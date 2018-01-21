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İncesu Sulama Kooperatifi Genel Kurul yaptı

İncesu Sulama Kooperatifinde, Yaşar Karaçavuş yeniden başkanlığa seçildi.

İncesu Sulama Kooperatifi Genel Kurul yaptı

Belediye Konferans Salonunda yapılan İncesu Sulama Kooperatifi Genel Kurulu'nda, mevcut başkan Karaçavuş başkanlığındaki tek listeyle seçime gidildi. 
Kervansaray Minibüs Kooperatifi Başkanı Mustafa Büyüköz'ün divan başkanlığını üstlendiği genel kurulda yapılan seçimde, çoğunluğun desteğini alan Karaçavuş, yeniden başkanlığa seçildi. 
Yeni yönetim kurulunda, Sami Kütükoğlu, Şaban Atalay ve Kemal Kızılışık yer aldı. 
Karaçavuş, seçim sonucunun açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, borçlu olan kooperatifi kar eden bir duruma getirdiklerini belirterek, yeni dönemde kooperatife çarşı merkezinde yeni bir hizmet binası kazandırmak istediklerini söyledi. 
Genel kurula, Şekerbank İç Anadolu Tarımsal Kalkınma Bölge Müdürü Mehmet Kalem ile ilçe oda başkanları ve muhtarlar da katıldı.  
AA
 
 
 

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