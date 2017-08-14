İncesu’da 632 konutun kurası çekildi

İncesu Yavuz Özkan Stadyumunda düzenlenen kura çekim törenine önceki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, İncesu Kaymakamı Barış Demirtaş, Kayseri AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, İncesu AK Parti İlçe Başkanı İsmail Tekinsiz, Toplu Konut İdaresi Kura Çekilişi yetkili personelleri ve İncesu Noterinin katılımı ile hak sahipleri katıldı. İlk kurayı önceki dönem Enerji Bakanı Taner Yıldız çekti. Kura çekilişi yapan tüm katılımcılar, konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.
Kurum Haberi
Kurum Haberi