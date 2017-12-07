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İnsan Hakları Kurulundan Vali Kamçı'ya ziyaret

İnsan Hakları Kurulu üyeleri, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Süleyman Kamçı'yı ziyaret etti. Vali Kamçı, 2017 yılında sadece bir ihlal dilekçesinin Komisyon’a sunulduğunu belirtti.

İnsan Hakları Kurulundan Vali Kamçı'ya ziyaret
İnsan Hakları Komisyonu üyeleri ile bir araya gelen Vali Kamçı, komisyonun her hangi bir ihlali gidermek için oluşturulduğunu ve ağırlıklı olarak sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir kurul olduğunu kaydederek; “Temennimiz hiç kimsenin mağdur olmaması, hiç kimsenin haksızlığa uğramaması. Bu anlamda yaptıkları çalışmalardan dolayı hepsine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Vali Kamçı, diğer yandan kent genelinde ilkokullar arasında açılan “insan hakları” konulu şiir kompozisyon ve resim, yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
 
 
 
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