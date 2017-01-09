Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İş dünyası zor günler geçiriyor

Anadolu Aslanlar İşadamları Derneği’nin (ASKON) geleneksel programına katılan MHP İl Başkanı Baki Ersoy, iş dünyasının zor günler geçirdiğini söyledi.

İş dünyası zor günler geçiriyor
Gündeme ve iş dünyasının sorunlarına dair değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Baki Ersoy, iş dünyasının son dönemlerde zor günler geçirdiğini, Ticaret Odası gibi sivil toplum kuruluşlarının esnafın sorunlarına çözüm bulmak için çalışmalar yürütmesi gerektiğini ifade etti. Bankaların bu dönemde kredi faizlerini minimuma çekmesi gerektiğini de belirten Ersoy, ASKON gibi kuruluşların, iş dünyasının bu tür sorunlarını karar mekanizmalarına taşımasını umduklarını dile getirdi.
Terör olaylarına da değinen Ersoy, Türk milletinin bu kötü dönemi birlik beraberlik içinde aşacağına inandığını kaydetti.
ASKON Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan ise 2017 yılının Türkiye için daha iyi bir yıl olacağına inandıklarını ifade etti. Başkan Ali Özcan, MHP İl Başkanı Baki Ersoy'a katılımlarından dolayı teşekkür etti.
İHA
 
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140