İŞKUR, ERÜ’de irtibat bürosu açtı

Erciyes Üniversitesi kampüs alanındaki Kayseri Meslek Yüksekokuluna kurulan İŞKUR irtibat bürosunun açılış programına; Vali Yardımcısı Baha Başçelik, Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Gümrük ve Ticaret İl Müdürü Alaattin Fırat, İŞKUR İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç’ün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Rektör Güven, açılışta yaptığı konuşmada, İŞKUR irtibat bürosunun, öğrencilere iş imkânı araştırma ve iş bulma konusunda önemli fayda sağlayacağını kaydetti.

Rektör Güven, “Üniversitemize böyle bir irtibat bürosunun kurulmasında bize destek olan ve bu hizmeti ayağımıza getiren İŞKUR İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. İŞKUR İrtibat Bürosu sayesinde meslek yüksekokullarımız başta olmak üzere iş sektörüne eleman yetiştiren diğer bölümlerimizden öğrencilerin müracaat edebilecekleri, iş imkânlarını araştırabilecekleri ve belki de iş bulabilecekleri bir ortam sağlanmış oldu. Bundan dolayı büronun açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ahmet Ayçiçek ise, hizmete açtıkları irtibat bürosuyla, üniversite eğitimlerinin ardından gelecekte çeşitli sektörlerde işe başlayacak Erciyes Üniversitesi öğrencilerine gerek danışmanlık, gerek staj, gerek iş olanağı araştırma, gerekse iş bulma konusunda yardımcı olmayı amaçladıklarını söyledi.

Ayçiçek, “İŞKUR İl Müdürlüğü olarak, Erciyes Üniversitesi’nde irtibat büromuzu açmış bulunuyoruz. Hizmete açtığımız bu büroda üniversite öğrencilerine staj ve iş imkânı sunacağız. İstihdam seferberliği çerçevesinde işbaşı eğitim programı kapsamında üniversiteyi bitiren öğrencilerin, İŞKUR destekli, çeşitli işyerlerinde istihdamlarını sağlamaya çalışacağız. Açtığımız büronun hem kurumumuza, hem de üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından irtibat bürosunun açılış kurdelesi kesildi. Büronun gezilmesinin ardından kokteyl ile program son buldu.



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