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İzmir ASKON’dan Kayseri’ye Çıkartma..!

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) İzmir Şubesi, Kayseri’ye çıkartma yaparak iş geliştirme toplantılarına hazırlanıyor.

İzmir ASKON’dan Kayseri’ye Çıkartma..!
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ASKON Kayseri Şube Başkanı Ali özcan, ASKON İzmir Şube Başkanı Şerafettin Gücü ve beraberindeki İzmirli iş adamlarından oluşan 50 kişilik heyet ikili iş görüşmelerinde bulunacak. Program kapsamında Kayseri Sanayi Odası Başkanı ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanlarıyla toplantıların ardından sektörel firma ziyaretlerinde Alfapen pvc, Beşler Tekstil, En Yapı, Öner Çelik Kapı, Akbulut Boya, Çöl Büro Mobilyaları, Kuzucu Kuyumculuk gibi Kayserili firmaların tesisleri ziyaret edilecek. ASKON Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan, “Burada amacımız İzmir ve Kayseri’deki üye iş adamlarımızı bir araya getirerek ve planlama programları hazırlayarak ülkenin kalkınmasına, ülke ticaretine ve ihracatına katkı sağlamaktır” dedi. İkili iş formları ve sunumlarının gerçekleştirileceğini belirten Ali Özcan, İş geliştirme toplantısıyla alakalı olarak bu toplantıları çok önemsiyoruz Çok verimli ve olumlu sonuçlar alınıyor, iş yapan arkadaşlarımız oluyor.” dedi. İş Geliştirme toplantısı 7,8 Nisan 2017 tarihinde Kayseri’de gerçekleşecektir.
Kurum Haberi
 
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