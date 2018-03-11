Kadın girişimciler buluştu

Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı, Belediye Başkanlarının eşleri ve STK il temsilcileri katıldı.
TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Merve Sarıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlatmış olduğu Afrin operasyonunda şehit olan askerlere Allah’tan rahmet diledi. Başkan Sarıoğlu, “Bugün Dünya Kadınlar günü vesilesi ile toplanmış bulunuyoruz. Türkiye’de kadın deyince konuyu bir çok açıdan ele almak mümkündür. Öncelikle her türlü şiddetin gölgesinde hayatını geçiren Filistin, Arakan ve Halep’te yaşayan bütün Müslüman hanım ve kardeşlerimize daha özgür daha insancıl yaşayabilecekleri bir hayat için hep beraber dua elim ve tepkimizi buradan dile getirelim” dedi.
2007 yılında yola çıkan TOBB Kadın Girişimciler Kurulları ile 81 ilde girişimciliği özendirme faaliyetlerine devam ettiklerini aktaran Merve Saroğlu, ‘Nitelikli kadın girişimci ve girişim kültürünün kadınlar arasında yaygınlaşmasını sağlama’ misyonu ile çıkılan yolda 8000 kayıtlı üyesi ile önemli projelere imza atıldığının altını çizdi.
Kayseri KGK olarak 4 yıldır görevde olduklarını ve camiada geniş yelpazede katılımlı temsilcilerle 12 üye ile çeşitli hizmetlerin verildiğini dile getirdi. Başkan Sarıoğlu, “ Kayseri Ticaret Odası olarak KOSGEB girişim sertifikasını 232 hanım kardeşimiz ile buluşturduk. Eğer istersen projeleri ile girişimini yolunun kendini tanımaktan ve cesaretli olmaktan geçtiğini bilerek Kayseri’nin 13 ilçesindeki kadınlarımıza mutlu evliliği, hukuksal hakları konusunda bilinçlendirmeyi, mutlu çocuklar yetiştirmeyi, girişimciliği anlatmaya ve kadın üretim kooperatifleri konusunda yapılarına destek olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, kadınların bizim başımızın tacı olduğunu ve en önemlisi hayat ortağımızın olduğunu söyledi.
Hiçyılmaz: “Kadınlar Türk toplumunda çok kötü konumda olmadılar ama uzun zaman çok da iyi bir yere sahip olmadılar. Kadınlar yıllarca kırsal kesimde tarlada çalışan, evlerde temizlik hizmeti yapan bir kesim olarak görüldü. Kadının önünde iş hayatına atılmasıyla ilgili bir sürü engel bulunmaktaydı Ancak son yıllardaki ekonomik gelişmeyle birlikte kadınlarımızın daha çok ekonominin içinde yer almaya başladı” dedi.
“Türk kültüründe kadının yeri önde"
Başkan Hiçyılmaz, Türkiye’nin pek çok batı ülkesinden önce kadına seçme ve seçilme hakkının verildiğini ve böyle bir milletin evlatları olmaktan gurur duyduklarını vurgulayarak: “Türkiye’nin nüfusunun yarısının, 40 milyonunun kadın olmasına rağmen iş gücü dışında kalan kadın sayısı 20 milyon civarındadır. 2016 yılında, 15 ve daha yukarı yaşta ki istihdam edilenlerin oranı yüzde 46,3 olup bu oran erkeklerde yüzde 65,1, kadınlarda ise yüzde 28 olmuştur” ifadelerini kullandı.
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, kadınların Türkiye’nin en büyük hazinesi olup, bu hazineyi değerlendirmenin hepimize düşen en önemli bir görev olduğunu da sözlerine ekledi.
Etkinlik hediye çekilişi, kadınlara çiçek sunumu ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından son buldu.
İHA