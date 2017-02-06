Kar yağdı sırada sis var

Yağış etkili oldu

Dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, araç ve yaya trafiğini olumsuz etkiledi. Özellikle şehir merkezinde etkili olan kar yağışı sonrasında kent beyaza büründü. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre gün boyu kar yağışının etkili olmasının beklendiği, hava sıcaklığının ise sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesini tahmin edildiği öğrenildi.

Yarın sis var

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yarın yoğun sis beklentisinin olduğunu bildirdi. 8 Şubat Çarşamba ve 9 Şubat Perşembe günü ise havanın parçalı bulutlu olmasının tahmin edildiği kaydedildi.

İHA

