KASKİ'de malzeme alım ihalesi KASKİ Genel Müdürlüğü’nce “İçme suyu muhtelif hırdavat malzemesi ve demirbaş alım” ihalesinin açık ihale usulüne göre gerçekleştirilerek teklif fiyatlarının toplandığı belirtildi.

Söz konusu ihalenin, Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda yapıldığını belirten KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, yönetim kurulu üyeleri, komisyon başkanı ve üyeleri ile katılımcılar huzurunda yapılan ihale hakkında şunları söyledi:

“İçme suyu muhtelif hırdavat malzemesi ve demirbaş alım ihalesine 10 firma teklif verdi. Bunlardan; 1. kısım 109 kalem hırdavat malzemeleri alımı için, Sayfur Temizlik 253.783,40 lira, Turanlar Yapı Malz. 269.020,00 lira, İpek Hırdavat 274.340,00 lira, Koray Bağlantı Elemanları 279.973,72 lira, Kader Ticaret 280.723,90 lira, Açılım Teknik San. 293.290,00 lira, Elif Yapı Taah. 397.497,50 lira, Fatih Efe Makine 399.000,00 lira, 2. kısım 4 kalem demirbaş alımı için İpek Hırdavat 117.840,00 lira, Açılım Teknik San. 124.357,00 lira, STA Pompa Endüstri San. 124.970,00 lira, Turanlar Yapı Malz. 139.024,00 lira, Kader Ticaret 143.300,00 lira, Fatih Efe Makine 149.000,00 lira, Serdal Doğan 199.785,00 lira teklif etti.”

Batukan; ihale sonucunun komisyon üyelerinin yapacağı değerlendirme sonrasında belirleneceğini sözlerine ekledi.

Kurum Haberi

