Kayakçılar Erciyes’te dev Türk bayrağı açtı Erciyes Kayak Merkezinde, kayakçılar hafta sonu dev Türk bayrağı açarak, terör saldırısına tepki gösterdi.

Cumartesi günü Kayseri’de meydana gelen hain terör saldırısına, kayak sporcuları, Erciyes dağında dev Türk bayrağı açarak tepki gösterdi. Sporcular, Erciyes dağının zirvesinden itibaren, Türk bayrağını açarak, eteklere kadar indikten sonra İstiklal Marşı okudu.

Kayakçılara hafta sonu kayak yapmaya giden vatandaşlar da Türk bayrakları ile eşlik etti. Ayrıca, "Terörü lanetliyoruz, Kayseri ve Türkiye'nin başı sağolsun", "Kınalı kuzulara kıyanlar siz insan değilsiniz", "Ne yaparsanız yapın biriz, diriyiz, iriyiz" yazılı pankartlar da açıldı.

Erciyes AŞ tarafından hazırlanan tepki klibi, Erciyes Kayak Merkezinin sosyal medya adreslerinden, “Hain terör alçak yüzünü bu kez de şehrimizde gösterdi. Bu menfur terör saldırısını lanetliyoruz. Bu güzel vatanımızda bayrağımız her zaman dalgalanacak.” mesajıyla binlerce kişiye ulaştı.