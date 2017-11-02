Kayseri çiçek gibi



İlkbaharda hercai, menekşe, çuha çiçeği, petunya, kadife, begonya, sardunya gibi çiçeklerle şehri donatan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bunların yanı sıra yüz binlerce lale ve sümbül ekerek şehri çiçek bahçesine dönüştürüyor. Büyükşehir Belediyesi sonbaharda da yeni çiçekler dikerek Kayseri’ye renk katmaya devam ediyor.



Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı sonbaharda yaklaşık 150 bin kasımpatı çiçeği dikti. Kasımpatılardan 37 bini Mimarsinan Parkı’na, 36 bini Sümer Parkı’na, 24 bini Kurşunlu Parkı’na dikildi. Büyükşehir Belediyesi bu mevsimde ayrıca 225 bin menekşe dikimi yaptı. Dikilen çiçeklerle parklarda adeta çiçek yolları oluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi 2018 yılı ilkbaharında açacak olan çiçekler için de önümüzdeki haftadan itibaren ekim çalışmalarına başlıyor. Büyükşehir Belediyesi’nce lale, nergis, sümbül, üzüm sümbülü ve süs soğanı olmak üzere toplam 1 milyon 330 bin bitki soğanının ekimini yapacak.



İHA

