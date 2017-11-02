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Kayseri çiçek gibi

Büyükşehir Belediyesi, ilkbahardan sonra sonbaharda da şehri adeta bir çiçek bahçesine dönüştürdü. Başta Cumhuriyet Meydanı olmak üzere parklar ve orta refüjlere yüz binlerce çiçek dikildi. Büyükşehir Belediyesi sadece sonbaharda 374 bin 500 adet kasımpatı ve menekşe dikimi yaptı.

Kayseri çiçek gibi

İlkbaharda hercai, menekşe, çuha çiçeği, petunya, kadife, begonya, sardunya gibi çiçeklerle şehri donatan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bunların yanı sıra yüz binlerce lale ve sümbül ekerek şehri çiçek bahçesine dönüştürüyor. Büyükşehir Belediyesi sonbaharda da yeni çiçekler dikerek Kayseri’ye renk katmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı sonbaharda yaklaşık 150 bin kasımpatı çiçeği dikti. Kasımpatılardan 37 bini Mimarsinan Parkı’na, 36 bini Sümer Parkı’na, 24 bini Kurşunlu Parkı’na dikildi. Büyükşehir Belediyesi bu mevsimde ayrıca 225 bin menekşe dikimi yaptı. Dikilen çiçeklerle parklarda adeta çiçek yolları oluşturuldu.
Büyükşehir Belediyesi 2018 yılı ilkbaharında açacak olan çiçekler için de önümüzdeki haftadan itibaren ekim çalışmalarına başlıyor. Büyükşehir Belediyesi’nce lale, nergis, sümbül, üzüm sümbülü ve süs soğanı olmak üzere toplam 1 milyon 330 bin bitki soğanının ekimini yapacak.
 
İHA
 
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