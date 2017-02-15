Kayseri İHH’dan dev yardım

Dünyada yüzün üzerindeki ülkeye yardım elini uzatan İHH, her geçen gün yardımlarına bir yenisini daha ekliyor. Kayseri İHH’ya günlük 150 bin Suriye tipi ekmek üreten fırın bağışında bulunan yardımseverin emaneti 10 bin Suriyelinin bulunduğu İdlib’e gönderildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Kayseri İHH Yönetim Kurulu Üyesi ve Acil Yardım Arama Kurtarma Birimi Sorumlusu Mahmut Satıcı, yardımseverlere yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür etti. Bundan sonra yardımların devam edeceğini belirten Satıcı, “Açılan koridorla birlikte İdlib’e geçen Suriyeli mülteci kardeşlerimiz için Kayseri İHH İnsanı Yardım Vakfı olarak, hayırseverlerimizce bağışlanmış olan günlük 150 bin ekmek üretim kapasiteli bir fırını İdlib’e gönderiyoruz. Allah’ın izniyle, hayırseverlerimizin katkısıyla da bundan sonra göndereceğimiz unlarla ekmek üretilecek ve on binlerce mülteciye ekmek dağıtma çalışmaları yapılacaktır. Allah hayırsever vatandaşlarımızdan razı olsun.” diye konuştu.

Kurum Haberi



