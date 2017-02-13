Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri'nin Yarısına Hizmet Veriyoruz

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, günden güne büyüyen ve gelişen Melikgazi İlçesine daha etkin, verimli ve seri hizmet sunabilmek amacı ile motorize araç parkına önem verdiklerini söyledi

Kayseri'nin Yarısına Hizmet Veriyoruz
MAHALLELER BÜYÜYOR NÜFUS ARTIYOR...
Çevre ve Temizlik İşleri, Fen ile Zabıta Müdürlüklerinde kullanılmak üzere 2017 yılında ilk etapta 3 araç satın alınacağını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi planlı bir şekilde büyümekte ve her geçen gün yeni yollar açılmaktadır. Kayserimizin % 50’sini barındıran Melikgazi Belediyesi, Kayserili hemşerilerimize daha etkin, seri ve verimli hizmet sunabilmek için ihtiyaç duyuldukça yeni araçlar alarak araç parkını genişletmektedir. Özellikle Temizlik, Zabıta ve Fen işleri müdürlüklerinde denetim ve hizmet takibi için kullanılmak üzere 2 adet panel tip araç satın alınacaktır. Bilindiği üzere belediyemiz birçok hizmeti özelleştirerek daha etkin ve seri hizmet vermektedir. Denetleyen bir kurum olarak hizmetin aksamaması, takip edilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi için yeni araçlar satın almamız gerekmektedir” dedi

İHALE İLE SATIN ALINACAK.
3 adet aracın 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile satın alınacağını ifada eden Başkan Memduh Büyükkılıç, ihale ile ilgili tüm bilgilerin belediye’nin www.melikgazi-bld.gov.tr Web adresinde yer aldığını sözlerine ekledi.
İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.