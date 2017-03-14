Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri OSB’den Hollanda’ya kınama

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Hollanda’ya giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve beraberindeki heyetin yapacağı toplantının engellenmesi ve T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu binasına girişine izin verilmemesini şiddetle kınadıklarını ve lanetlediklerini söyledi.

Kayseri OSB’den Hollanda’ya kınama
Millet olarak bu durumlarda yerli ve milli bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirten Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, konuyla ilgili yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“İleri demokrasiyi, ifade özgürlüğünü, ilgili kanunları, uluslararası hukuku, diplomasiyi, tüm ahlaki ve insani değerleri ayaklar altına alan, akla ve mantığa aykırı, insanlık dışı, ırkçı ve faşist bu uygulama, yeni, büyük ve güçlü Türkiye’nin büyümesini istemeyen karanlık odakların, çarpık zihniyetlerin açık bir tezgahıdır.
Yıllardan beri Türkiye düşmanlığında birleşen terör örgütlerine yardım ve yataklık eden, propagandalarına izin veren, onlara kucak açan ve her türlü lojistik sağlayan, Hollanda ve bu zihniyete sahip bazı ülkeler, bir kez daha ikiyüzlü ve çifte standart tutumunu ortaya koymuştur.
Hükümetimizin, orta çağ karanlığının ayak izlerini hatırlatan, Nazi özlemi duyan bu çirkin, ahlaksız ve insanlık dışı uygulama karşısında, mütekabiliyet esasına göre gereken adımları atacağına olan inancımız tamdır.”
Kurum Haberi
 
İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.