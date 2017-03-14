Kayseri OSB’den Hollanda’ya kınama

Millet olarak bu durumlarda yerli ve milli bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirten Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, konuyla ilgili yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İleri demokrasiyi, ifade özgürlüğünü, ilgili kanunları, uluslararası hukuku, diplomasiyi, tüm ahlaki ve insani değerleri ayaklar altına alan, akla ve mantığa aykırı, insanlık dışı, ırkçı ve faşist bu uygulama, yeni, büyük ve güçlü Türkiye’nin büyümesini istemeyen karanlık odakların, çarpık zihniyetlerin açık bir tezgahıdır.

Yıllardan beri Türkiye düşmanlığında birleşen terör örgütlerine yardım ve yataklık eden, propagandalarına izin veren, onlara kucak açan ve her türlü lojistik sağlayan, Hollanda ve bu zihniyete sahip bazı ülkeler, bir kez daha ikiyüzlü ve çifte standart tutumunu ortaya koymuştur.

Hükümetimizin, orta çağ karanlığının ayak izlerini hatırlatan, Nazi özlemi duyan bu çirkin, ahlaksız ve insanlık dışı uygulama karşısında, mütekabiliyet esasına göre gereken adımları atacağına olan inancımız tamdır.”

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