Kayseri yetimleri sahipleniyor

İnsani Yardım Vakfı (İHH)’nın, ülke genelinde okullarda, camilerde ve kurslarda yürüttüğü “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesi 4. Yılına girdi. Savaş, işgal, yoksul ve doğal afet gibi nedenlerle yetim kalan çocuklar, yetim sponsorluk sistemi ile destekleniyor. Öğrenciler ve gönüllüler aylık 100 TL ile bir yetimin yıllık ihtiyaçları karşılanıyor. Yerli ve yabancı çocuklar, 56 ülkede dağılmış durumda.

‘Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var’ projesinde bütün iller yarış halinde. Kayseri ise, İstanbul, Ankara ve Sakarya’dan sonra en çok yetime sahip çıkan dördüncü il. Okulların, cami cemaatinin ve Kur’an Kursu öğrencilerinin desteklediği projenin ortakları ise: İnsani Yardım Vakfı (İHH), Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Eğitim Bir Sen.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise projeyi koordinatörlük düzeyinde destekliyor, takip ediyor, yaygınlaştırıyor. 16 ilçe de koordinatörlük sistemi ile bütün okul müdürlerini, okul koordinatörlerini, öğretmenleri ve öğrencileri bilgilendirme amaçlı toplantı, sunum ve ziyaretler gerçekleştiriyor. Okullarda özellikle Eğitim Bir Sen her kademedeki üyeleri ile projeye destek veriyor.

Kilis ve Reyhanlı gezisi

Geçtiğimiz hafta sonu Kayseri İHH şubesi, “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesi koordinatörlerini İHH’nın genel ve bu proje kapsamındaki çalışmalarını yerinde gözlemlemek için Kilis ve Reyhanlı’ya bir gezi düzenledi.

“Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var(HSBYKV)” projesi koordinatörleri gezisine; Kayseri İHH Yönetim Kurulu Üyesi Musa Yılmaz, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Küçüktepe, il koordinatörü Mustafa Balaban, ilçe milli eğitim müdürleri ve ilçe proje koordinatörleri katıldı.

Gezi programında, sabah saatlerinde Kilis Lojistik Merkezi, Kilis İHH Yetimhanesi, Büyük Ekmek Fırını; öğleyin de Reyhanlı Lojistik Merkezi, Anneli Yetimhane ve Katar-Raf Çocuk Yaşam Merkezi gezildi. Program Cilvegöz Sınır Kapısı ziyareti ile sona erdi.

Yetimhanelerde çocuklarla birebir görüşülüp hediyeler verildi. Ailelerine ise gıda paketleri dağıtıldı. Kayseri İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Musa Yılmaz, düzenlenecek yeni projelerle bundan sonra da yetim çocukların yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"İHH'nın faaliyetleri arasında en fazla önem verdiğimiz iki büyük çalışma var. Bunlardan bir tanesi mülteci, diğeri ise yetim çalışmaları. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı ile İHH arasında imzalanmış olan 'Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var' projesini aktif bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bugün de yaklaşık 20 kişilik bir ekiple Kayseri'den Kilis'e seyahat ettik. Amacımız mülteci ve yetim çalışmalarını yerinde görmek. Özellikle yetim okulunu gezdik, yetimlerle iç içe olduk ve onlara dokunduk. Yetimlere dokunmak ayrı bir haz, mutluluk ve güzelliktir. Bütün bunları yerinde yaşayarak gördüğümüz için de gerçekten çok mutluyuz. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Haber: Ufuk Çamdal

