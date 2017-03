Kayseri’de toplu taşımacılıkta reform konuşuldu

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde düzenlenen konferansın açılış konuşmasını Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu yaptı. Kayseri’nin toplu taşımadaki son durumu hakkında bilgiler veren Gündoğdu, “Toplu taşımada bu yılki temamıza baktığımız zaman toplu taşıma ve kurumsallaşma diyoruz. Kurumsallaşma tek başına çok bir anlam ifade etmiyor, reformla birlikte olduğu zaman daha anlamlı oluyor. Kayseri’de toplu taşımada reform çalışmaları 2008 yılında başladı. 2008 yılında 400 tane minibüsün 200 adet otobüs ile değişmesiyle bu reform sürecinin ilk aşaması tamamlanmış oldu. 2009 yılında köklü bir değişiklik olarak raylı sistem hattının birinci aşamasının hizmete alınmasıdır. Bu da toplu taşıma kültürünü derinden etkileyecek bir çalışmaydı bizim için. 2016 yılında başladığımız aslında toplu taşımanın tamamını otobüs hatlarını da içerecek şekilde reform çalışmalarının da şuanda son aşamasına getirmiş olduğumuz otobüs hat ve yapısının değiştirilerek yenilenmesi. Kayseri merkezde 220 hat, 3 bin 600 durak, 8 bin sefer bulunuyor ve günde 130 bin kilometre yol kat ediliyor. Özel Halk Otobüsü işletmecileri ile brüt maliyet ve performans modelli sözleşme yapıyoruz. Yapısal reformlarla hat sayısı, hat kilometrelerini azaltıyoruz. Aktarma modeli ile günlük filo kilometresini azaltıyoruz. Buradan elde edilen mali kazançları 10 yıllık sözleşme çerçevesinde özel işletici ile paylaşıyoruz. Bu şekilde üç paydaşı da memnun etmeyi hedefliyoruz” dedi.





Hedef toplu taşımayı yaygınlaştırmak

Konferansın açılışında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği Türkiye Konferansı’nın ikinci kez Kayseri’de yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kayseri’nin ikinci kez böyle bir konferansa ev sahipliği yapmasını Kayseri’nin taşımacılıkta model geliştiren yenilikçi uygulamalarının bir yansıması olarak değerlendirdi. Çelik, “Hepimizin ortak hedefi toplu taşımayı yaygınlaştırmak ve yaygınlaştırırken de konfor ile kalitesini artırmak. Bu amaç doğrultusunda birtakım projeler geliştiriyor, bu projeleri de uygulamaya koyuyoruz. Çünkü biliyoruz ki yaşadığımız şehirlerdeki trafik yoğunluğu nu azaltabilmemizin en önemli yolu toplu taşımayı yaygınlaştırmak. Toplu taşıma, şehirlerin ve dolayısıyla ülkelerin ekonomisini geliştirmedeki en önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle toplu taşımada reformun hiçbir zaman sonu yok. Gelişen teknolojiler, sunulan imkanlar ve değişim gerektiren yeni konular yeni reformları da kaçınılmaz hale getiriyor. Şehrimizi toplu taşıma ve ulaşım alanında kendi ölçeğindeki illerle kıyaslanamayacak kadar iyi durumda. Hep önde gidiyor, hep örnek oluyor. Geliştirdiğimiz projeler diğer iller tarafından takip ediliyor. Şehrimizin ana omurgasında raylı sistem çalışıyor. Bu raylı sistemin o zamanlarda kıt imkanlarla gerçekleştirilmesi bizim için bir reformdu. Raylı sistem dışında toplu taşımayı kendi otobüslerimiz ve halk otobüsleri ile sağlıyoruz. Minibüs ve dolmuşları kaldırmayı başarabilen tek şehiriz. Yavaş yavaş bunu başka şehirler model alıp uygulamaya başladılar. Raylı sisteme entegre ettiğimiz bisiklet paylaşım sistemi de Türkiye’de ilk ve bu da bir reform. Bisiklet paylaşım sisteminde Ulaşım A.Ş.’miz artık Türkiye’de otorite oldu. Sadece kendi sistemimizi kurmadık, bugün Türkiye’deki 5 şehirde daha biz varız. Toplu taşımada havuz sistemi dediğimiz bir sistemimiz vardı. Bu da bir reform ve Türkiye’de ilk biz uyguladık” ifadesini kullandı.

Kayseri örneğinden yola çıkarak yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Çelik, “Sürekli gelişen yenilikler var, dolayısıyla bu yaptığımız reformlar yetmiyor. Bunları ara ara revize etmemiz gerekiyor. Ayrıca yeni reformlar yapma ihtiyacı da ortaya çıkıyor. Çünkü toplu taşımda ulaşımınız ne kadar iyi olursa olsun iyinin de ötesi olduğunu hep biliyoruz. Bunun için de ardı ardına reformlar yapmamız ama ayağı yere basar reformlar yapmamız gerekiyor. Tabi bu doğrultuda her alanda öncü olan Kayseri, toplu taşıma ve ulaşımda da çok önemli yeni çalışmalar yapıyor. Biz 2017 yılını ulaşım yılı olarak ilan ettik. Yol ve alt geçit çalışmalarımızdan bahsetmeyeceğim; ama toplu taşımada uygulayacağımız yeni modeller hakkında bilgi vermek isterim. Raylı sistem ağını genişletme çalışmalarımız sürecek. Doğu-Batı hattına ilave olarak kuzey-güney hattını da başlayacağız. Kayseri’de banliyö hattı da kuruyoruz. Bazı ilçelerimizin şehre ulaşımını banliyö ile yapacağız. Toplu taşımada elektrikli otobüsleri kullanmaya başlayacağız. Toplu taşıma hatlarını yeniden planlayarak, bir yerden bir yere taşımacılıktan çıkıp her yerden her yere taşımacılık anlayışına geçeceğiz. Şehir merkezine girişlerde bir nevi aktarma istasyonları oluşturarak tüm halkımızı şehrin merkezine, meydanına daha az ulaşım aracıyla taşıyacağız. Şehirlerarası otobüs işletmelerinin servis işletmeciliğine son verip bu hizmeti belediye olarak biz vereceğiz ve böylece daha az araçla daha rantabl hizmet sunacağız. Bunun için farklı yerlerde 7 mini cep terminali kuracağız. Bu arada toplu taşıma hatlarının yeniden planlanması ile beraber özel halk otobüsü işleticileri ile performansa dayalı hak ediş ödemesine geçiyoruz. Özel işleticilerle bu konuda anlaştık. Şimdi mevzuat ve sözleşmenin tamamlanması üzerinde çalışıyoruz. Tüm bu çalışmaların Kayseri’deki toplu taşımayı çok daha seri, kaliteli, konforlu ve güvenli hale getireceğine inancımız tamdır. Bugüne kadar hep öncü olduk, bundan sonra da öncü olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

UITP Genel Sekreteri Alain Flausch da konuşmasında Toplu Taşımacılar Birliği’nin genel yapısından ve yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Dönüşüm ve reform çalışmalarının kolay olmadığını ve tartışmalar yaşandığını; ancak bunlara rağmen reform çalışmalarına devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Flausch, Güney Afrika’da gerçekleştirilen dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Konferansa ara verildi. Verilen arada Başkan Çelik, konferans için sergilenen iki ayrı elektrikle çalışan körüklü otobüsleri inceledi.

