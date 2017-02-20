Kayserili fotoğrafçı Amerika’dan ödül aldı

Her yıl, baskı, ilk altı ay ve ikinci altı aylık kategorilerinde dünya çapında yarışma düzenleyen ve gerçekleştirdiği kongrede binlerce fotoğraf arasından seçim yapan WPPI’ın bu yılki yarışmasına, ikinci altı aylık kategoride 10 fotoğraf ile katılan Fotoğraf Sanatçısı Hasan Aslan, 5 fotoğrafı ile Silver Ödülüne layık görüldü.



14 yaşından bu yana fotoğrafçılık mesleğini icra ettiğini söyleyen Sanatçı Hasan Aslan, gelin-damat, nişan ve portre fotoğrafları dallarındaki fotoğrafları ile dereceye girdi. Bu tür ödüllerin bireyi daha çok şevklendirdiğini dile getiren Aslan, “Fotoğraf sektörü sürekli gelişen ve değişen bir sektör. Özellikle Türkiye’de 2010 yılından sonra fotoğrafçılığın dış mekanlara taşınması çok şeyi değiştirdi. 2013’ten bu yana dünyanın farklı yerlerinde, ünlü fotoğrafçılardan eğitimler aldım. Aldığımız ödüller bu çalışmaların karşılığını aldığımızı gösteriyor ve kendimizi daha çok geliştirmemiz konusunda bizi teşvik ediyor. Bu işte iyi olmanın yolu tamamen eğitimden geçiyor. O nedenle bu işi yapmak isteyen genç arkadaşlarımıza, bu konuda mutlaka eğitim almalarını ve işlerini severek yapmalarını öneriyorum” ifadelerini kullandı.

İHA

